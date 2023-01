L’ancienne star de Disney révèle comment il est “tombé dans” le divertissement pour adultes après “Les sorciers de Waverly Place”

L’ancienne star de Disney Channel, Dan Benson, explique comment il a transformé une expérience “assez traumatisante” en quelque chose qui a “changé”. [his] la vie pour le mieux.”

Le joueur de 35 ans a joué “Zeke Beakerman” dans l’émission dirigée par Selena Gomez “Wizards of Waverly Place” de 2007 jusqu’à la fin de l’émission en 2012.

Dans une récente vidéo TikTok sous-titrée, “J’ai trébuché et je suis tombé dans le divertissement pour adultes”, Benson a révélé ce qui l’a amené à devenir une star d’OnlyFans.

“En gros, quand j’étais dans l’émission ‘Wizards of Waverly Place’, je recevais tout le temps des messages de gens, dont certaines étaient des femmes que je trouvais incroyablement attirantes”, a expliqué Benson. “Il s’avère qu’envoyer un message à ces femmes, qui se sont avérées ne pas être celles qu’elles prétendaient être, n’était pas la meilleure idée, car je leur envoyais des photos nues, et elles prenaient ces photos nues et les publiaient ensuite sur des sites Web en ligne. “

Benson se souvient avoir appris que ses photos et vidéos nues étaient “partout sur le Web” et a déclaré que l’expérience était “assez traumatisante”.

Il se souvient également d’avoir essayé pendant des années d’effacer complètement les images d’Internet, en vain.

“De toute évidence, je ne voulais pas qu’ils soient là-bas”, a-t-il déclaré. “Mais, comme vous pouvez l’imaginer, c’était une tâche assez difficile. En fin de compte, j’ai fini par perdre mon emploi plus tard dans la vie à cause de cela après avoir en quelque sorte pris ma retraite d’acteur.”

Benson a admis que l’expérience avait eu “un très gros impact négatif sur ma vie”, mais dit qu’il l’a finalement transformée en positif.

“J’ai décidé d’arrêter de lutter contre cela et à la place, d’aller dans l’autre sens et de m’y pencher complètement, et de créer une page et au lieu de laisser ces gens vendre ma vie privée, mon – vous voyez ce que je veux dire”, a-t-il partagé. “J’ai décidé de dire : ‘D’accord, va te faire foutre. Je vais le vendre moi-même.'”

L’ancienne star de Disney Channel a déclaré qu’il avait commencé cette nouvelle “aventure” l’année dernière et qu’il s’était beaucoup amusé.

“J’ai rencontré beaucoup de gens vraiment formidables dans l’industrie du divertissement pour adultes, et cela a changé ma vie pour le mieux”, a poursuivi Benson.

Bien qu’il ait admis qu’il ne savait pas pourquoi il partageait ces informations avec ses près de 171 000 abonnés à TikTok, il espérait qu’ils aimeraient en savoir plus sur lui et sur la façon dont il “est devenu accidentellement un artiste de divertissement pour adultes”.

“Parfois, il suffit d’encaisser les coups. Je vous suggère fortement de le faire”, a-t-il conclu.

Outre son rôle récurrent dans “Wizards of Waverly Place”, Benson a périodiquement exprimé “Ethan” dans les saisons un, deux et trois de l’émission “Rick and Morty”. Son dernier rôle d’acteur crédité était en 2018 pour le film “Killing Diaz”.