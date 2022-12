L’ancienne star de Disney Channel, Orlando Brown, arrêtée pour violence domestique, sourit dans une photo d’identité

La star de « That’s So Raven », Orlando Brown, a été arrêtée pour délit de violence domestique, a annoncé la police.

L’officier Torres du département de police de Lima a confirmé à Fox News Digital que l’ancienne star de Disney Channel avait été arrêtée jeudi dans l’Ohio pour violence domestique par menaces.

Un rapport d’arrestation obtenu par le magazine People allègue qu’une personne prétendant être un parent a déclaré que Brown agissait “de façon folle” et “l’a attaqué avec un marteau et un couteau de manière menaçante”.

Le parent a également déclaré à la police que Brown était resté chez lui pendant environ deux semaines parce que Brown “est sans abri et qu’il ne voulait pas qu’il aille dans un refuge pour sans-abri”.

L’ANCIEN DISNEY STAR ORLANDO BROWN EMPRISONNÉ À VEGAS, EN ATTENTE DU PROCÈS DE LA BATTERIE DOMESTIQUE

L’homme de 35 ans, qui a joué le rôle d’Eddie Thomas aux côtés de Raven-Symoné dans la populaire émission de Disney Channel “That’s So Raven” de 2003 à 2007, a une longue histoire troublée, notamment la consommation d’alcool, la dépendance et de multiples arrestations.

En 2018, lors d’un épisode de “Dr. Phil”, il a admis qu’il avait beaucoup bu, consommé de la drogue et vendu du crystal meth. Il a également fait la une des journaux cette année-là lorsqu’il s’est fait tatouer le visage de son ancienne co-vedette Raven-Symoné sur le cou et la poitrine.

Tout en parlant avec le Dr Phil, Brown a déclaré qu’il voulait nettoyer pour ses enfants. Lorsqu’on lui a demandé combien d’enfants il avait, il a répondu “un peu, mais quatre à ma connaissance”. Il a également affirmé dans l’émission que Michael Jackson était son père.

Bien que Brown soit surtout connu pour ” That’s So Raven “, il est également apparu dans des émissions telles que ” Family Matters “, ” Moesha ” et ” The Proud Family “.

Brown est détenu dans la prison du comté d’Allen.