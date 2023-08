L’ancienne star de Disney, Alyson Stoner, se souvient avoir dû embrasser deux garçons lors de l’émission : « Je me sentais jeune et mal à l’aise »

L’ancienne star de Disney, Alyson Stoner, s’exprime sur la pression qu’elle ressent pour avoir son premier baiser à l’écran en tant qu’enfant acteur.

Stoner, qui utilise leurs pronoms, s’est rappelé dans un épisode récent de leur podcast « Dear Hollywood » intitulé « A Child’s Body: Open Access » qu’on leur avait dit qu’ils allaient embrasser Dylan et Cole Sprouse, alors stars de la série Disney Channel. La vie de suite de Zack et Cody. »

Stoner a déclaré qu’ils se sentaient obligés de jouer la scène, car ils avaient « déjà réservé le rôle de Max » et filmé un épisode précédent.

« Les scénaristes et les dirigeants pourraient décider de faire faire n’importe quoi à votre personnage dans le prochain épisode et on suppose que vous allez accepter le scénario », a déclaré Stoner. « Mon premier baiser et plusieurs fois où j’ai vécu des baisers se sont tous produits devant la caméra. »

L’ANCIENNE STAR DE DISNEY COLE SPROUSE DIT HOLLYWOOD « ENCOURAGE LES PIRES QUALITÉS » ET « CASSÉ » SA MÈRE

« Est-ce que je le savais quand j’ai auditionné pour Max ? Non », a poursuivi l’acteur, aujourd’hui âgé de 30 ans. « Étais-je prêt pour ça ? Non.

« Je me sentais jeune et mal à l’aise mais j’étais déjà sous contrat et je ne voulais pas être difficile, surtout parce que je ne suis qu’un rôle récurrent, plus proche d’une guest star que d’un protagoniste avec moins d’influence. »

Stoner a déclaré qu’ils se justifiaient cela en disant que cela faisait simplement partie du travail d’acteur.

« Je me suis dit : « Cela fait partie de mon travail. J’ai choisi de jouer et d’auditionner pour ce projet. Ce n’est qu’un personnage. » Donc, de cette façon, je me suis justifié en disant : « OK, je peux avoir mon baiser ici et ensuite j’aurai mon propre premier baiser séparé à un moment donné. »

ALYSON STONER, ALUN DE DISNEY, SE RAPPELLE SOUFFRIR DE TROUBLES DE L’ALIMENTATION ET D’ANXIÉTÉ : « J’ÉTAIS FATIGUÉE ET SANS VIE »

Le thème général de l’épisode du podcast était centré sur Stoner réfléchissant à la façon dont les enfants acteurs ont un « manque de contrôle sur leur corps ».

La star de « Camp Rock » a partagé un moment alarmant lorsqu’ils ont été coincés par quelqu’un dans des toilettes publiques qui cherchait à prendre une photo avec la star.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Quand j’avais dix ans, quelqu’un m’a surpris en train d’aller aux toilettes et m’a demandé de prendre une photo pendant que j’étais en train d’uriner », se souviennent-ils. « Et je me suis figé d’embarras et de peur. J’ai dit quelque chose comme ‘S’il vous plaît, laissez-moi finir d’abord, et ensuite nous pourrons faire ça dehors.’ Je ne pense pas qu’ils se sentaient bien dans leur propre réaction et leur comportement, mais quelque chose les a envahis. Et ne voulant pas être gênant ou laisser une mauvaise impression, je suis sorti avec le sourire et j’ai pris la photo.

Stoner se souvient également qu’ils « étaient approchés par des hommes adultes qui avaient des piles de photos de mon visage dans le coffre de leur voiture et ils exigeaient que je signe toutes les photos pour pouvoir les vendre sur eBay ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stoner s’est décrit comme ayant dû être « hyper-vigilant » dès son plus jeune âge et avoir enduré un harcèlement ainsi que, selon eux, une tentative d’enlèvement par quelqu’un prétendant travailler avec la fondation Make-A-Wish cherchant à les rencontrer.