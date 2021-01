Le couple a accueilli son deuxième enfant il y a à peine trois mois.

« Après un examen très priant, Tommicus et moi avons décidé de divorcer », a écrit Luckett sur Instagram.

« C’est mon désir le plus profond pour nous d’être des coparents aimants et de maintenir un environnement paisible par respect pour nos enfants. Veuillez comprendre notre besoin d’intimité. Merci d’avance pour vos prières, votre soutien et votre espace pour guérir alors que nous traversons ce défi. temps. »

Walker a également partagé son propre message sur la rédaction des médias sociaux: «Nous restons engagés envers notre famille en tant que coparents et nous vous demandons de respecter notre vie privée et la sécurité de nos enfants en ce moment. l’amour et le respect l’un pour l’autre. «