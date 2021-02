Rufus Hound est allé se promener dans un parc quelques heures avant d’être testé positif au coronavirus.

Le comédien, 41 ans, a été vu pour une promenade mardi – la veille de l’annonce de son test positif au Covid-19.

Après avoir obtenu ses résultats de test, il a été expulsé de Dancing On Ice.

Il s’est promené mardi dans le parc de Hampton Court à Londres portant un masque facial et à un moment donné, il a enfilé des lunettes de soleil tout en gardant sa capuche relevée.

La star avait déjà raté l’émission de la semaine précédente après être entrée en contact avec quelqu’un avec Covid.

Le lendemain, il a été testé positif au virus, ce qui signifie qu’il a dû ensuite s’isoler pendant dix jours, ou faire face à une amende de 1000 £.

Ceux qui vivent avec une personne dont le test est positif doivent également s’auto-isoler conformément à la loi.







Une source a déclaré au Sun: « Il avait sa capuche relevée et ses lunettes de soleil.

«Il a été testé mardi et les règles stipulent que vous devez vous isoler jusqu’à ce que vous connaissiez vos résultats.

« Cela n’avait pas d’importance dans les deux cas, car il a été testé positif, ce qui l’a incité à quitter la série.

Rufus a raté la troisième semaine de Dancing On Ice après être entré en contact avec une personne atteinte de coronavirus et a été contraint de s’isoler.

Il a ensuite dû se retirer complètement de l’émission après avoir été testé positif.

S’adressant à Twitter pour partager les nouvelles, Rufus a écrit: « Je ne participerai plus à @dancingonice COVID est – comme je suis sûr que nous sommes tous bien conscients – ab ***** d et malheureusement le monde ne l’est pas à court de ceux-là. «







La star de DOI a également partagé une vidéo expliquant pourquoi, en disant: « Malheureusement, après avoir été en contact avec quelqu’un avec Covid puis s’isoler, il s’est avéré que j’avais Covid alors j’ai géré cela et je me suis mis en quarantaine.

«Malheureusement, les règles de Dancing On Ice sont totalement simples, elles sont très strictes car elles doivent garder tout le monde sur cette ligne de production aussi en sécurité que possible.

«Il semblait donc que lorsque je mettais juste en quarantaine, il y avait peut-être eu une fenêtre d’opportunité pour moi de pouvoir revenir au spectacle, une fenêtre que je sais maintenant n’existe pas.







« C’est ça. C’est la raison pour laquelle je suis sur Dancing On Ice. L’équipe de santé et de sécurité a dit que c’est quelque chose qu’elle ne peut pas permettre.

« Et ça craint. C’est nul parce que j’ai eu la chance de passer une grande partie des six derniers mois avec Robin Johnston, qui a été un ami formidable tout au long de cela, un brillant professeur de danse sur glace et un rayon de soleil humain.

«En elle, j’ai trouvé quelqu’un qui avait toutes sortes d’idées folles sur les choses que nous pouvions faire. C’est l’une des nombreuses choses qui craint.







« Nous aurions pu nous habiller en nains de combat de Dungeons and Dragons et au lieu de faire de la danse sur glace, nous aurions pu faire des combats sur glace avec de gros marteaux – cela allait être l’une des choses. »

Un porte-parole d’ITV a déclaré au Mirror: «Nous pouvons confirmer que suite à un résultat de test positif, Rufus Hound est incapable de retourner à Dancing On Ice ce week-end.

«Bien que le temps passé par Rufus et son partenaire Robin sur la glace ait été trop bref, ils peuvent être vraiment fiers de leurs réalisations. Nous les remercions pour leur travail acharné et leur engagement envers le spectacle.