L’ancienne star de Corrie, Lucy Fallon, admet que quitter le feuilleton était « peut-être la pire décision jamais prise »

La star de CORONATION Street, Lucy Fallon, a courageusement admis que quitter le feuilleton était « peut-être la pire décision jamais prise ».

Lucy, 27 ans, a joué Bethany Platt dans Corrie pendant cinq ans avant de quitter radicalement les pavés en janvier 2020.

Rex

ITV

La star a joué Bethany Platt pendant cinq ans[/caption]

Mais dans un nouveau podcast, l’actrice a raconté avoir très vite regretté son choix de vie.

La décision de Lucy de quitter Coronation Street a coïncidé avec la pandémie de coronavirus – et un confinement total.

S’exprimant sur BTS With, elle a déclaré : « Je suis partie en janvier 2020, ce qui était potentiellement la pire décision possible que j’aurais jamais pu prendre.

« Nous sommes entrés en confinement total en mars.

« J’ai l’impression que d’une certaine manière, cela m’a rendu service, dans le sens où je pouvais m’éloigner de ce personnage et ne pas avoir la pression dont j’avais besoin pour faire quelque chose, parce que personne ne faisait rien.

« La pire question qu’on puisse vous poser lorsque vous ne travaillez pas est : « Qu’est-ce que tu fais maintenant ? Que fais-tu ensuite ? Dans quelle émission de télévision vas-tu passer maintenant ?’, comme si ça fonctionnait comme ça.

« Même si le confinement a été horrible, j’ai en quelque sorte apprécié ce moment, sans avoir à m’inquiéter du fait que les gens n’allaient pas me poser cette question.

« Mais encore une fois, cela m’a tué parce que j’étais au top quand j’ai quitté Corrie, puis le confinement a en quelque sorte fait disparaître tout cela. »

Lucy a ensuite admis que les choses ont empiré lorsque le Royaume-Uni a commencé à s’ouvrir lentement à nouveau.

La star a déclaré qu’elle avait du mal à trouver du travail en raison du grand nombre d’acteurs et d’actrices au chômage et de moins d’émissions de télévision et de théâtre produites.

« Quand les choses ont repris, j’ai eu du mal à trouver ma place dans les auditions », a poursuivi Lucy.

« Mon agent de l’époque avait alors du mal à trouver où elle me conviendrait et tout a commencé à s’effondrer un peu, en termes de travail et d’acteur.

«Je vais être honnête, j’ai eu du mal. Cela a été difficile et je pense que la raison principale est que nous étions dans une pandémie mondiale.

Elle a ajouté : « Les effets à long terme de la pandémie sont qu’il y a un tel retard d’acteurs et d’actrices qui tentent de trouver du travail.

« Il y a des gens qui ont quitté l’université en 2019 ou 2020 et qui essaient de trouver du travail. J’ai l’impression qu’il n’y a pas non plus grand chose à faire.

«J’ai l’impression que les auditions étaient rares de toute façon.

« J’ai eu de la chance dans le sens où j’ai travaillé – j’ai fait des choses.

« Mais en laissant quelque chose comme Corrie, vous avez des gens qui pensent : ‘Oh, elle est partie et elle pense qu’elle va continuer à faire des choses irréelles et elle n’a pas travaillé’. »

En février de cette année, Lucy a donné naissance à son premier enfant.

Avec son petit ami footballeur Ryan Ledson, le couple a accueilli un fils appelé Sonny Jude.

Du coup, Lucy ne regrette pas d’avoir pris du recul par rapport aux projecteurs et de se concentrer sur la « vie ».

Lucy a conclu : « Pour moi, je suis vraiment contente d’avoir pris cette décision. [to leave Corrie] parce que le cours de ma vie a beaucoup changé par la suite.

« J’ai un bébé ! J’ai vécu beaucoup de changements dans ma vie.

«Je pense que si je n’avais pas quitté Corrie, j’aurais pu me retrouver coincé dans des situations dans lesquelles je ne voulais absolument pas me retrouver. J’ai eu un bébé et je suis beaucoup plus heureuse et paisible dans ma vie. J’ai fait des choses dans la vie.

Instagram

Instagram

Mais elle s’est concentrée sur la « vie » et est maintenant maman de son fils Sonny Jude.[/caption]