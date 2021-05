L’ancienne star de Coronation Street, Paula Lane, révèle que Barbara Windsor l’a aidée à se préparer à son nouveau rôle dans Call The Midwife

L’ancienne star de Coronation Street, Paula Lane, s’est tournée vers Barbara Windsor pour obtenir de l’aide lors de la préparation de son nouveau rôle dans Call The Midwife.

L’actrice, originaire de Huddersfield, a déclaré qu’elle avait choisi les films emblématiques de Carry On de la star afin de mettre un accent de cockney dans le drame basé à Londres.

Getty – Contributeur

Paula Lane a décroché un rôle dans Call the Midwife[/caption]

Paula, 35 ans, a révélé qu’elle imitait la fille originale de East End, Babs, qui est malheureusement décédée en décembre, et son tristement célèbre twang lorsqu’elle a endossé le rôle d’invité de Vera dans l’émission de la BBC.

Parlant de répéter pour le rôle, l’actrice a révélé: «J’ai regardé des tas de films de Barbara Windsor de ses jours de Carry On.

«Je veux dire, c’est la reine d’EastEnders, n’est-ce pas?

Paula est surtout connue pour son passage sur Corrie sous le nom de Kylie Platt, qui a été évincée du savon en 2016.

Caractéristiques de Rex

L’icône britannique Barbara Windsor est née et a grandi dans l’est de Londres[/caption]

Elle a filmé son rôle d’invité dans Call The Midwife en janvier.

Elle a ajouté à Le miroir: «Évidemment, en revenant à la télévision, j’avais besoin de quelque chose pour m’éloigner complètement de Manchester et de Coronation Street.

«Pour moi, personnellement, je n’aurais pas pu souhaiter plus parce que les gens peuvent être comme, ‘Oh mon dieu, elle est complètement différente de Kylie!’»

Barbara est née à Shoreditch, dans l’est de Londres, en 1937 et a grandi à proximité de Stoke Newington.

Rex

Le personnage de Paula, Kylie, a été poignardé à mort sur Corrie il y a cinq ans[/caption]

Elle a été évacuée vers Blackpool lors du bombardement de la Seconde Guerre mondiale avant de retourner à Londres en 1944.

Après une série de petits rôles dans des films, elle a atteint une notoriété nationale avec ses rôles dans neuf films de Carry On.

Caractéristiques de Rex

Babs en 1968’s Carry On Doctor[/caption]





Son premier fut Carry on Spying en 1964 et son apparence blonde plantureuse et son rire impertinent sont devenus une caractéristique emblématique jusqu’à sa dernière apparition dans Carry On Dick en 1974.

Son apparence la plus mémorable est venue dans Carry on Camping où son soutien-gorge s’est envolé pendant un régime d’exercice dans l’un des moments les plus célèbres de la série.