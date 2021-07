L’ancienne star de cinéma pour adultes Mia Khalifa rejette les accusations de collusion avec le gouvernement américain pour alimenter les manifestations cubaines ! | Buzz News

New Delhi: Alors que les manifestations à Cuba s’intensifient, le président du pays, Miguel Diaz-Canel, a récemment accusé l’ancienne star de cinéma pour adultes Mia Khalifa de s’être entendue avec le gouvernement américain pour encourager les manifestations dans le pays contre le régime communiste du leader.

Lundi 12 juillet, il avait fait cette déclaration à la télévision nationale. Mia a riposté à ses accusations sur Twitter le lendemain (13 juillet) et a nié ses allégations, affirmant qu’elle n’était payée par aucun gouvernement. Elle s’en est pris au président et a déclaré qu’elle avait choisi de faire connaître son « inhumanité » à ses citoyens pendant son temps libre et gratuitement.

Elle a tweeté : « Oy, singao… Je ne suis payée par aucun gouvernement pour faire prendre conscience de votre inhumanité envers votre peuple. Je le fais gratuitement et à mon rythme. #pas parrainé ».

Oy, singao… Je ne suis payé par aucun gouvernement pour faire prendre conscience de votre inhumanité envers votre peuple. Je le fais gratuitement et à mon rythme. @DiazCanelB #pasparrainé – Mia K. (@miakhalifa) 12 juillet 2021

Des manifestations antigouvernementales à La Havane, à Cuba, se poursuivent depuis quelques jours et sont devenues l’une des plus grandes manifestations depuis des années. Selon un rapport de Reuters, les manifestations ont éclaté en raison de la mauvaise gestion par le pays de la pandémie de COVID-19 et de la profonde crise économique. Beaucoup demandent également l’abolition du régime communiste.

Dans une déclaration de la Maison Blanche, le président des États-Unis Joe Biden avait apporté son soutien aux manifestants cubains. Il a déclaré : « Le peuple cubain revendique courageusement ses droits fondamentaux et universels. Ces droits, y compris le droit de manifester pacifiquement et le droit de déterminer librement leur propre avenir, doivent être respectés. Les États-Unis appellent le régime cubain à entendre leur peuple. et servir leurs besoins à ce moment vital plutôt que de s’enrichir. »

Ce n’est pas la première fois que Mia parle de manifestations dans d’autres pays. Plus tôt en février, elle avait tweeté pour soutenir la manifestation des agriculteurs en Inde et leur avait apporté son soutien. Plus tard, elle a également été trollée par certains internautes pour ses tweets.

Mia est entrée dans l’industrie pornographique professionnelle en 2014, après quoi elle a été publiquement désavouée par ses parents. Elle a révélé dans une interview en 2016 qu’elle avait quitté l’industrie pour adultes après trois mois. Outre la protestation des agriculteurs, la star des médias a également apporté son soutien au mouvement Black Lives Matter, aux mauvais traitements infligés aux femmes dans l’industrie du porno, etc.