L’ancienne star de cinéma pour adultes épouse sa copine Jessi Lawless – Hollywood Life

Les félicitations s’imposent pour Jenna Jameson et sa nouvelle femme Jessi sans loi! L’ancienne star de cinéma pour adultes, 49 ans, s’est mariée avec sa magnifique petite amie, 40 ans, lors d’une cérémonie intime à Las Vegas le 23 mai, par Personnes. « J’ai trouvé la personne avec qui j’aurais vraiment dû être », a déclaré Jenna à propos de sa nouvelle épouse.

« J’essaie de me rappeler pourquoi je suis sortie avec des hommes ou que j’ai épousé des hommes, et c’est égoïste et mauvais à dire, mais je pense que ma force motrice était les enfants », a déclaré la mère de trois enfants. « Et maintenant que je me suis vraiment trouvé, j’accepte juste tout ce que je ressens à l’intérieur et je ne pousse pas tout vers le bas. »

Le couple s’est assuré d’avoir un peu de famille avec eux quand ils ont dit «oui» à la petite église de l’ouest, car les parents de Jenna ont une fois échangé leurs vœux il y a bien, par Personnes. Les jeunes mariés ont déclaré qu’ils prévoyaient d’organiser une plus grande fête à l’avenir, mais pour l’instant, ils « ont couru et tiré dessus », comme Jessi a décrit leurs noces rapides. « Très Las Vegas », a-t-elle ajouté.

