Comme tous les autres fans de Chelsea, il a été difficile pour l’international brésilien Oscar de suivre de loin la fortune de son ancien club cette saison.

« Ce n’est pas normal de voir Chelsea en 12e position. Il est difficile. Normalement, Chelsea joue pour rester dans le top cinq ou le top quatre ou se battre pour le titre et quand cela ne se produit pas dans la saison, quelque chose ne va pas », dit-il, s’adressant exclusivement à talkSPORT.

5 La misérable défaite 4-1 de Chelsea contre Man United signifie que le plus haut que les Blues peuvent terminer est 11e cette saison Crédit : AFP

5 Oscar reste au port de Shanghai en Chine Crédit : Getty

Chelsea occupera toujours une place spéciale dans le cœur d’Oscar, après que le joueur de 31 ans ait connu un séjour extrêmement réussi de quatre ans et demi avec les Blues entre 2012 et 2017.

Le milieu de terrain a marqué 38 buts en 203 apparitions lors de son séjour à Stamford Bridge, aidant Chelsea à remporter la Premier League, la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue.

Il a également marqué l’un des plus grands buts des Bleus en Ligue des champions contre la Juventus en 2012, envoyant le ballon autour de Leonardo Bonucci et Andrea Pirlo avec sa première touche – suite à une passe d’Ashley Cole – avant de plier magnifiquement le ballon dans le coin supérieur avec son deuxième.

C’était un but spécial d’un joueur doué, mais en 2017, Oscar a surpris le monde du football en quittant Chelsea pour le port de Shanghai en Super League chinoise.

Sept ans plus tard, c’est une décision qu’il ne regrette pas, même si le joueur de 31 ans serait ouvert à un retour à Stamford Bridge dans le futur si les Blues montraient un jour l’intérêt de le ramener à Londres.

« Je suis très heureux ici [in Shanghai]. C’est un plaisir de jouer pour cette équipe », dit-il.

« Ils m’ont apporté beaucoup de choses. Ils m’ont aidé non seulement, mais aussi ma famille. Ils m’ont beaucoup soutenu depuis mon arrivée ici en 2017. J’aime vraiment jouer ici.

« Je me concentre simplement sur le fait de jouer plus de matchs car l’année dernière, je n’ai joué que trois ou quatre matchs dans la saison à cause du COVID et de la situation ici et je suis resté quelques mois au Brésil. C’est pourquoi on parlait beaucoup de mon départ pour Flamengo.

« Bien sûr, c’est un rêve de revenir à Chelsea car tout le monde connaît la passion que j’ai pour ce club. C’est la même passion que j’ai pour Shanghai. Ce sont les deux clubs dans lesquels j’ai joué pendant longtemps.

« J’ai beaucoup de bons souvenirs à Chelsea et j’ai aussi beaucoup de bons souvenirs à Shanghai. Mais je suis toujours là et j’ai toujours des rêves à jouer pour cette équipe.

« Donc, s’il y avait quelque chose où je pouvais revenir en Europe ou à Chelsea, nous aurions besoin de parler. Pour l’instant, je suis là et j’essaie de gagner à nouveau le titre ici.

Cependant, Oscar regarde toujours autant de matchs de Chelsea que possible depuis la Chine et pense que l’arrivée imminente de Mauricio Pochettino en tant que nouveau manager du club sera positive pour les Blues.

5 Pochettino est sur le point de devenir le prochain patron de Chelsea

« J’ai joué contre Pochettino quand il était à Tottenham. C’est un bon entraîneur », explique-t-il.

« Il travaille très dur pour l’équipe. Pochettino a normalement une équipe solide. Ils jouent normalement comme une équipe, alors peut-être que cela peut aider Chelsea pour la saison prochaine. Je pense qu’il va beaucoup aider Chelsea.

« Je pense que les joueurs doivent montrer à l’entraîneur et montrer à Pochettino en pré-saison qu’ils veulent rester à Chelsea et qu’ils veulent se battre pour tout pour Chelsea.

« Je pense que les joueurs ont montré [this season] ce n’est pas facile de jouer pour Chelsea. Chelsea a de la pression et il faut toujours jouer pour gagner. Donc, quand on ne gagne pas, c’est plus difficile. Je pense qu’ils ressentent ça [pressure] et peut-être que la saison prochaine, ils feront mieux.

5 Le propriétaire Boehly espère que les choses vont changer à Chelsea le plus tôt possible Crédit : Getty

Pochettino aura du pain sur la planche pour renverser la vapeur à Stamford Bridge cet été après une saison décevante sur le terrain pour les Blues.

Après la prise de contrôle de Todd Boehly l’année dernière, Chelsea a limogé Thomas Tuchel et Graham Potter cette saison, tandis que Frank Lampard n’a pas eu l’impact souhaité depuis sa mise en charge par intérim en avril.

Les Blues occupent actuellement la 12e place de la Premier League et un joueur qui pourrait être la clé de Pochettino dans les coulisses cet été est l’ancien coéquipier brésilien d’Oscar, Thiago Silva.

« Thiago est l’un des joueurs qui m’a beaucoup aidé en équipe nationale. Quand j’étais là-bas [with the national team]j’étais plus jeune et il a toujours essayé de m’aider et de me donner confiance », dit-il.

5 Thiago Silva a signé une prolongation d’un an plus tôt cette saison en tant que l’un des joueurs les plus vitaux de Chelsea Crédit : Getty

« Je pense que Thiago fait beaucoup de choses comme ça à Chelsea parce qu’ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Thiago doit rester car Thiago est un gagnant. Il va tout faire pour gagner et il pousse les autres joueurs à gagner les matchs.

« Thiago parle tout le temps. Je me souviens toujours qu’il disait aux joueurs vedettes ou aux joueurs spéciaux : « Vous pouvez décider des matchs. Vous pouvez faire quelque chose de différent, alors n’ayez pas peur et jouez simplement votre jeu. Thiago a ce caractère [where] il vous donne beaucoup de confiance.

Pour l’instant, cependant, Oscar vise le titre de Super League chinoise avec le port de Shanghai, son équipe étant actuellement en tête du classement dans les premières semaines de la saison.

« Pour l’équipe, c’est très important car pendant le COVID, c’était dur », a-t-il conclu.

«Nous avons perdu trop de matchs et la ligue a beaucoup changé pendant cette période. Nous sommes maintenant revenus à la normale et recommençons à jouer à des jeux dans notre maison [stadium] ce qui est aussi très important pour nous.

« Je pense que cette année, si nous avons une chance de remporter le titre pour le club, ce serait très important. »