L’ancienne star de Chelsea et de Newcastle, Christian Atsu, “retrouvée vivante mais blessée” après un tremblement de terre de magnitude 7,7, mais aucune confirmation sur la santé de l’ailier de Hatayspor

L’ancienne star de la Premier League, Christian Atsu, aurait été « retrouvée vivante » à la suite du tragique tremblement de terre de magnitude 7,7 en Turquie.

L’ancien ailier de Chelsea et de Newcastle, maintenant du côté de Super Lig Hatayspor, a été porté disparu avec une opération de recherche et de sauvetage en cours après la catastrophe de lundi matin.

Getty Images – Getty Il a été rapporté que l’ancien joueur de Newcastle a été « retrouvé vivant mais blessé »

Getty L’international ghanéen Atsu a quitté Newcastle en 2021

Selon un média turc ÉtoileAtsu – ainsi que le directeur sportif du club Taner Savut – ont été pris dans la catastrophe naturelle de Kahramanmaras, où Hatayspor est basé.

Ils ont déclaré que deux joueurs de Hatayspor – Burak Oksuz et Bertug Yildirim – ont été sauvés des décombres.

Et deux membres de l’équipe technique – Ekrem Eksioglu et Osman Ates – ont également survécu à l’épave, leur santé étant bonne.

Point de vente portugais Un bola a rapporté lundi soir qu’Atsu avait été « retrouvé vivant » mais qu’il était hospitalisé avec des blessures au pied droit et des difficultés respiratoires.

Le rapport ajoute que les coéquipiers d’Atsu Onur Ergun et Burak Oksuz ont également été retrouvés vivants par les équipes de secours et que les joueurs portugais de Hatayspor Ruben Ribeiro et le Cap-Verdien Ze Luís sont sains et saufs. Pendant ce temps, le défenseur du Hatayspor Kerim Alici est lui-même sorti des décombres.

Il n’y a eu aucune confirmation sur la santé d’Atsu ou sur les allées et venues de son club ou des médias turcs.

Getty Images – Getty Atsu a passé la saison 2014/15 en prêt à Everton de Chelsea

L’international ghanéen Atsu a rejoint Chelsea en 2013, où il a été prêté à Everton et Bournemouth, ainsi qu’à Vitesse, Malaga et Newcastle.

Les Magpies ont transformé son séjour temporaire en un changement permanent en 2017 après qu’Atsu ait aidé le Toon à remporter le titre de champion.

Il est resté au club jusqu’en 2021, avant de déménager au Moyen-Orient où il est ensuite retourné en Europe l’année dernière pour rejoindre Hatayspor.

Newcastle s’est tourné vers les médias sociaux pour déclarer qu’ils espèrent qu’Atsu sera retrouvé vivant et en bonne santé, car ils tweeté: “Prier pour des nouvelles positives Christian Atsu.”

Pendant ce temps, Chelsea a tweeté: “Nous prions pour vous, Christian Atsu.”

Getty Images – Getty Atsu a marqué huit buts en 121 matchs toutes compétitions confondues pour Newcastle

Atsu n’avait marqué son premier but pour le club que ce week-end avant que le tremblement de terre ne frappe lors d’une victoire 1-0 contre Kasimpasa.

journal turc Haberturk ont déclaré que le milieu de terrain de Hatayspor Onur Ergun et le traducteur du club Emre n’avaient pas non plus été contactés.

Pendant ce temps, le gardien du Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyup Turkaslan, est également porté disparu.

La tenue de deuxième niveau a publié une déclaration sur Instagram, où ils ont déclaré: « À la connaissance du commun.

« Notre gardien, Ahmet Eyup Turkaslan, se trouve dans le bâtiment qui a été endommagé et détruit lors du tremblement de terre.

« ‘Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent. Pour l’instant, il n’y a pas encore eu de nouvelles de lui. »

Pour l’instant, on craint qu’au moins 3 500 personnes ne soient mortes dans le tremblement de terre qui a frappé le pays vers 4 heures du matin lundi matin.

Et les experts ont affirmé que ce chiffre pourrait atteindre 10 000 personnes après que la Turquie a été frappée par un tremblement de terre de magnitude 7,5 peu de temps après.