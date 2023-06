Eden Hazard pourrait se retirer complètement du football après son départ du Real Madrid.

C’est selon l’animateur du podcast de football espagnol, Phil Kitromilides, qui pense que l’agent libre pourrait raccrocher ses crampons pour de bon.

Le joueur de 32 ans a rejoint les géants de la Liga en 2019 après une période extrêmement réussie à Chelsea, mais a eu du mal à reproduire la même forme au Bernabeu qu’à Stamford Bridge.

« Ils disent qu’il pourrait prendre sa retraite, ils disent que cela pourrait être le cas pour Eden Hazard, qui a rejoint le Real comme l’un des meilleurs joueurs du monde et sa carrière vient de tomber d’une falaise », a déclaré Kitromilides sur White et Jordan. lorsqu’on lui a demandé ce que les journalistes espagnols pensent de sa prochaine décision.

« Il y a une vraie suggestion qu’Eden Hazard va prendre sa retraite, il n’ira nulle part ailleurs.

«Il y avait des notions qu’une équipe de la MLS – de Vancouver je pense que c’était – était potentiellement intéressée par lui.

« Mais vraiment, je ne sais pas ce qu’Eden Hazard voudrait. »

Hazard a brillé en Premier League avant de sceller un transfert de rêve au Real Madrid, bien que des blessures aient interrompu sa carrière dans la capitale espagnole.

L’athlétisme avait précédemment signalé que « la retraite est une option » pour l’international belge, mais aucune décision n’a encore été prise.

Hazard avait récemment exprimé son désir de rester au Bernabeu, mais part après quatre campagnes alors qu’il lui reste un an sur son contrat.

L’ancien Lillois n’a cependant réussi que 22 matches lors de sa première saison et a été touché par diverses blessures et coups.

Hazard, qui n’a marqué qu’un seul but et en a aidé sept, continuerait à lutter contre les blessures, en particulier avec les muscles et son péroné, dans les campagnes suivantes avec des contributions de but manquantes.

N’ayant fait que dix apparitions lors de la saison 2022/23, il a fait ses adieux à Madrid dimanche lors de son match nul 1-1 avec l’Athletic Bilbao.