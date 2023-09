Shenae Grimes-Beech ne se soucie pas de ce que vous pensez de son apparence.

L’actrice a dénoncé les trolls sur Internet qui disent qu’elle « a terriblement vieilli » dans une vidéo récente partagé sur son Instagram.

« Je veux vous confier un petit secret. Si vous voyez ici une femme de plus de 30 ans et qu’elle ne ressemble pas du tout à ça », a-t-elle dit en désignant les rides sur le bord de ses yeux. ainsi que son front. « On lui a très probablement injecté quelque chose dans le visage. »

La femme de 33 ans a souligné qu’elle ne faisait honte à personne qui subissait une chirurgie plastique ou des injections, ajoutant qu’elle était curieuse de le faire elle-même, mais elle souhaite que les gens soient plus transparents à ce sujet pour éviter des attentes irréalistes.

Grimes-Beech, qui est devenue célèbre en jouant dans des séries télévisées comme « Degrassi » et « 90210 », a écrit dans sa légende que les gens commentaient son apparence chaque fois qu’elle publiait « un clip nostalgique de ma vie passée en tant qu’acteur ADOLESCENT ».

« Le truc, c’est que… je vieillis juste. J’ai presque 34 ans et 2 enfants, à quoi tu t’attends ?! » » a-t-elle écrit, ajoutant : « Je sais personnellement à quel point il est facile de perdre le contrôle de la réalité et de se juger durement lorsque l’on est inondé chaque jour d’images de « perfection » apparemment sans effort.

Dans sa vidéo, elle a déclaré : « Mon visage bouge et j’ai les lignes pour le prouver. C’est ce que c’est. Vous le comparez à d’autres personnes à qui on a littéralement injecté des produits chimiques dans le visage pour pouvoir arrêter leur visage. de créer les rides que forme naturellement le visage lorsque la gravité et la génétique commencent à faire des ravages.

Grimes-Beech a ajouté qu’elle souhaitait plaider pour plus de transparence en ce qui concerne les procédures que les gens ont subies, affirmant que les internautes peuvent parfois être trompeurs dans leurs conseils de beauté et de soins de la peau.

« Nous sommes tellement habitués à voir des gens qui ont reçu des produits de comblement et du Botox parler de recommandations de soins de la peau et d’astuces de maquillage pour vous donner une apparence jeune, parfaite et plastique, nous avons en fait commencé à croire que c’est à cela que vous pouvez ressembler sans rien injecter. en face », dit-elle.

Dans sa légende Instagram, elle a écrit qu’elle était tout à fait pour « quoi que vous choisissiez de faire pour vous sentir en confiance dans votre peau. Ce que vous ressentez dans votre peau est si important et je suis une pom-pom girl pour faire tout ce qui vous fait vous sentir mieux ! Dieu sait. » , je débats longuement d’un travail de seins depuis que j’allaite deux enfants. » Mais elle pense aussi que « la transparence en matière de normes de beauté est plus importante que jamais auparavant ».

Grimes-Beech a épousé le mannequin britannique Josh Beech en mai 2013. Le couple partage deux enfants ensemble, sa fille Bowie Scarlett et son fils Kingsley Taylor.