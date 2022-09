L’ancienne star anglaise Alex Scott révèle qu’elle était en relation secrète avec Kelly Smith et qu’elle était “profondément amoureuse” d’elle

ALEX Scott a révélé qu’elle était “follement et profondément amoureuse” de la star des Lionnes, Kelly Smith.

L’ancienne star d’Arsenal devenue animatrice avait une relation secrète à long terme avec Kelly lorsqu’elle était jeune joueuse.

Kelly et Alex sont tombés amoureux l’un de l’autre lorsqu’ils jouaient ensemble à Arsenal[/caption]

Alex, 37 ans, parlera de leur relation dans son nouveau livre How (Not) To Be Strong.

Parlant d’écrire sur leur amour pour la première fois lors d’une conférence FANE à East London, Alex a déclaré: «J’ai fait des allers-retours pour savoir si j’écrirais réellement le chapitre.

“Mais alors c’était un de ces moments, j’écris ce livre et je veux tout raconter. Je pensais que je vous tromperais tous si je ne mettais pas ça là-dedans. Et pour moi, c’est comme cette première histoire d’amour, je suis tombé follement et profondément amoureux.

“Et oui, il y a ce chagrin et ces choses, mais c’est une grande partie de ma vie et je ne reviendrais pas en arrière et je ne changerais pas cela.

“Parce que ce sentiment d’amour et cette excitation et ce qu’il vous donne, il fallait qu’il soit là-dedans.”

Alex n’a jamais parlé de sa sexualité auparavant et ses proches ont dit qu’elle était ouverte à sortir avec des hommes et des femmes.

Une source a déclaré: “Alex sort avec des hommes et des femmes et ne se qualifie de rien.

Kelly, qui a six ans de plus qu’Alex, s’est rencontrée lorsqu’ils ont tous les deux joué pour Arsenal en 2005.

En 2009, ils ont déménagé en Amérique où ils ont tous deux signé avec les Boston Breakers avant de retourner au Royaume-Uni trois ans plus tard pour rejoindre l’équipe féminine de football britannique aux Jeux olympiques de Londres.

Kelly, 43 ans, est mariée et a deux enfants avec la consultante en gestion DeAnna Dobosz.

Lors d’une conférence pour promouvoir How (Not) To Be Strong, Alex a également appelé Kelly pour être la pire danseuse lorsqu’on lui a demandé lesquels de ses anciens coéquipiers étaient les moins susceptibles de participer à Strictly Come Dancing.

S’exprimant au cours du week-end, Alex a déclaré dans une interview qu’elle était célibataire mais prête à retrouver l’amour.

Elle a déclaré au Times : “Je suis célibataire depuis un moment maintenant, et je pense que c’est parce que j’avais besoin de l’être.

“Il y avait des schémas dans mes relations dont je savais qu’ils n’étaient pas sains.

« Je me comprends mieux maintenant.

“Avant, j’avais toujours ces murs en place parce que j’essayais de me protéger et de protéger les gens autour de moi

« Maintenant, je suis prêt à tous les laisser tomber. Je suis prêt à être aimé.

