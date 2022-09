L’ancienne société d’Angelina Jolie poursuit Brad Pitt pour 250 millions de dollars, dit qu’il a volé un vignoble français

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’affrontement d’Angelina Jolie et Brad Pitt à propos du domaine viticole français Château Miraval est devenu carrément méchant, l’actrice accusant son ex-mari de s’être emparé de l’entreprise et d’avoir gaspillé ses bénéfices en représailles pour avoir rompu leur mariage.

“Depuis que son ex-femme, Angelina Jolie, a demandé le divorce en 2016, Brad Pitt mène une guerre de vengeance contre elle”, selon la demande reconventionnelle déposée mardi devant la Cour supérieure de Los Angeles au nom de l’ancienne société de Jolie, Nouvel.

“Pitt a gelé Nouvel du Château Miraval et le traite comme son fief personnel”, indique le dossier.

La poursuite allègue que la star de “Troy” a gaspillé des dizaines de millions de dollars des revenus de la cave sur des projets de vanité et a secrètement transféré des actifs vers des entreprises appartenant à lui et à ses amis.

Les ex sont deux des acteurs les plus riches du monde, Pitt valant 300 millions de dollars et Jolie 120 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

L’ancien couple hollywoodien a acheté Château Miraval ensemble en 2008 pour 25 millions d’euros.

Six ans plus tard, ils se sont mariés sur la vaste propriété de 1 800 acres avec une vue imprenable sur les vignobles et un lac privé.

Pitt, 58 ans, et Jolie, 47 ans, se sont séparés en 2016 mais ont été enfermés dans un litige quasi constant sur la garde de leurs six enfants – et maintenant sur la propriété du domaine et du vignoble français du XVIIe siècle à Correns qui servait autrefois de retraite familiale.

La demande reconventionnelle fait suite à une action en justice intentée par Pitt plus tôt cette année, accusant la star de “Maléfique” d’avoir secrètement vendu sa participation de 50 % dans la cave à un prétendu oligarque russe et magnat des spiritueux.

Pitt a qualifié la vente de “vindicatif et illégal”, affirmant qu’il s’agissait de représailles pour une décision de garde défavorable que Jolie avait reçue l’année dernière, et a demandé au juge d’annuler l’accord et de lui accorder des dommages et intérêts.

La cave est devenue une entreprise rentable sous la direction de Pitt, produisant un rosé que Wine Spectator a classé parmi les 100 meilleurs vins au monde.

Mais dans la demande reconventionnelle de Jolie, elle accuse Pitt d’avoir orchestré “un plan jusqu’ici réussi pour prendre le contrôle du Château Miraval”, qui est détenu à parts égales par la société d’investissement de l’acteur Mondo Bongo et Nouvel.

C’est le plus gros investissement de Jolie, mais elle n’avait aucun contrôle sur les opérations de la cave, dit le costume.

“Pitt a gaspillé ses actifs, dépensant des millions pour des projets de vanité, dont plus d’un million de dollars pour la rénovation de piscines”, selon les documents judiciaires.

Un escalier du château a été reconstruit quatre fois sous la direction de Pitt parce qu’il n’était pas satisfait des trois premières tentatives, indique le dossier.

Les dépenses extravagantes qui n’ont aucune “justification commerciale” et qui ont été faites malgré les objections de Jolie ont laissé la cave rentable atteindre à peine le seuil de rentabilité.

Elle était disposée à vendre ses parts à son ex-mari, et ils étaient sur le point de conclure un accord, mais “l’orgueil de Pitt a eu raison de lui”.

Il aurait fait une demande de dernière minute pour des “conditions onéreuses et non pertinentes”, y compris une clause de silence qui l’empêcherait de parler de la rupture de leur mariage.

En octobre 2021, après que Pitt ait ignoré son offre finale, elle a vendu Nouvel au groupe Stoli.

Mais Pitt a refusé de coopérer avec l’entreprise ou son propriétaire, Yuri Shefler, qualifiant l’association de la cave avec le milliardaire russe de “responsabilité internationale massive”.