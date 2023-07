L’ancienne société d’Angelina Jolie a accusé l’ex de l’actrice, Brad Pitt, de » piller » et de dépouiller l’ancien vignoble français du couple dans de nouveaux documents judiciaires.

Nouvel a affirmé que Pitt avait été le cerveau d’une « campagne vindicative » pour « piller » l’entreprise rentable depuis qu’elle avait demandé le divorce pour la première fois en 2016, selon des documents déposés lundi et obtenus par Fox News Digital.

Nouvel a accusé Pitt d’avoir « détourné » Château Miraval et « gaspillé » les actifs de l’entreprise dans des projets de rénovation inutiles, notamment en dépensant 1 million de dollars pour la rénovation de piscines, selon les documents judiciaires.

Une source proche du litige a déclaré à Fox News que Digital Pitt avait « injecté des millions » dans l’entreprise au cours de la dernière décennie et qualifié d' »absurde » l’accusation de « pilleur » lancée par l’équipe juridique de Nouvel.

ANGELINA JOLIE REVENDIQUE que BRAD PITT A ESSAYÉ DE FAIRE SILENCER SES ALLÉGATIONS D’ABUS ALORS QU’IL CLAQUE SA VENTE SECRÈTE DE VINEYARD

L’ancienne société de l’actrice de « Girl, Interrupted » a également critiqué l’affirmation de Pitt selon laquelle il avait « construit » le commerce du vin en une entreprise rentable.

« Pitt est un acteur, pas un vigneron », disent les documents. « Il s’occupe d’illusions, pas de saleté et de raisins. Pendant les années où il aurait « construit » l’entreprise, il a filmé et est apparu dans des dizaines de films, sans parler de faire d’innombrables apparitions promotionnelles, de faire le tour du monde pour des premières de films, et assister à des soirées hollywoodiennes. Bien qu’il ait sans aucun doute visité les vignobles pour admirer le travail des ouvriers français qui ont fait le succès de l’entreprise, Pitt n’est pas un vigneron.

Jolie et Pitt ont acheté une participation majoritaire dans Château Miraval en 2008 et ont passé du temps à la maison tout au long de leur relation. Leur accord à l’époque donnait chacun 50%, une répartition égale.

Pitt a soutenu que Jolie avait intentionnellement cherché à lui « faire du mal » en vendant son intérêt pour l’ancien le vignoble du couple dans une plainte modifiée précédemment obtenue par Fox News Digital. L’acteur de « Moneyball » a affirmé que Jolie avait vendu sa participation dans le vignoble sans son consentement, ce dont ils avaient précédemment convenu qu’il s’agissait d’une exigence.

Pitt, qui a initialement déposé la plainte en février 2022, a déclaré qu’il n’avait pas découvert la vente de Miraval jusqu’à ce qu’elle fasse l’actualité. Il a accusé Jolie de collaborer « en secret » pour le garder « dans l’ignorance » de la vente.

REGARDER: BRAD PITT ET ANGELINA JOLIE SE BATTENT SUR LE VIGNOBLE FRANÇAIS

ANGLEINA JOLIE ACCUSE BRAD PITT D’ÉTOUFFER UN DE LEURS ENFANTS DANS UNE PLAINTE CROISÉE EXPLOSIVE

Cependant, une source proche de Jolie a précédemment déclaré à Fox News que Digital Pitt avait eu l’opportunité de acheter sa participation dans Château Miraval.

« La réalité est que Pitt a refusé de conclure la vente de Miraval avec Jolie à moins qu’elle n’accepte de se taire au sujet de l’abus alors qu’il exigeait que 8,5 millions de dollars soient retenus pour la forcer à se taire », a déclaré l’initié. « Mme Jolie n’avait aucun intérêt à parler de ce qui s’était passé.

« En fait, elle ne l’a pas fait une seule fois, et au lieu de cela, elle a consacré sa vie à aider les enfants à guérir et à plaider pour réparer le système de réponse à la violence domestique très défectueux en Amérique. La seule raison pour laquelle tout cela est sorti maintenant est parce que M. Pitt a décidé de la poursuivre en justice pour ne pas avoir accepté de se taire. »

Jolie a d’abord accusé Pitt de l’avoir agressée physiquement, ainsi que les enfants du couple, dans une plainte déposée dans le cadre du procès en cours.

Lors d’une bagarre en 2016, Pitt aurait « étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage » et « a attrapé Jolie par la tête et l’a secouée ». Il a ensuite versé « de la bière et du vin rouge » sur elle et leurs six enfants. « Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter », selon les documents déposés à la Cour supérieure de Los Angeles.

« Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient. » Jolie a demandé le divorce peu de temps après l’altercation présumée.

Après avoir fait l’objet d’une enquête du FBI, une déclaration de cause probable a été fournie au bureau du procureur américain.

« Après avoir examiné le document, [a] Le représentant du bureau du procureur des États-Unis a discuté du bien-fondé de cette enquête avec l’agent chargé de l’affaire », indique le rapport du FBI. « Il a été convenu par toutes les parties que les poursuites pénales dans cette affaire ne seraient pas poursuivies en raison de plusieurs facteurs. »

Une source proche du dossier a déclaré à Fox News Digital que les affirmations de Jolie étaient fausses.

« Elle continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a six ans en ajoutant des informations complètement fausses à chaque fois qu’elle ne parvient pas à obtenir ce qu’elle veut », a déclaré la source.

