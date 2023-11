L’ancienne sénatrice Martha McSally déclare avoir été agressée sexuellement pendant sa course

La sénatrice Martha McSally (R-Arizona) est vue en 2019 avant une audition par une sous-commission sénatoriale des forces armées.

Le sénateur Martha McSally (R-Arizona) est vu en 2019 avant une audition par une sous-commission sénatoriale des forces armées.

L’ancienne sénatrice Martha McSally (R-Arizona) a déclaré qu’elle avait été agressée sexuellement par un homme alors qu’elle courait le long de la rivière Missouri près d’Omaha, Nebraska, mercredi.

McSally, qui a déjà dénoncé avoir été violée par un officier supérieur alors qu’il servait dans l’armée de l’air, a déclaré dans une vidéo Instagram qu’un homme l’a attrapée par derrière dans un « câlin d’ours », mais qu’elle a finalement réussi à le dissiper.

“Il m’a agressée et caressée jusqu’à ce que je le repousse”, a-t-elle déclaré.

«J’étais dans une situation de combat, de fuite ou de gel, et j’ai choisi de me battre. J’ai couru après lui, je lui ai jeté ma bouteille d’eau et je l’ai poursuivi dans les broussailles, où il se cachait alors que j’appelais le 911 et que j’attendais l’arrivée de la police », a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas qu’ils l’aient trouvé, et je vais bien.”

McSally, qui a déclaré qu’elle était à Omaha pour prononcer un discours sur « le courage et le cœur, et comment avoir un cœur courageux », a déclaré que l’incident avait déclenché des souvenirs d’abus passés qu’elle avait subis mais dont elle s’était en grande partie guérie – « autant que je le sentiment peut être fait.

« Dans ce cas, j’ai eu l’impression de reprendre mon pouvoir », a-t-elle déclaré. “Il a essayé de me prendre le pouvoir, mais je l’ai retourné contre lui, et il me fuyait au lieu de l’inverse.”

Dans ce cas, j’avais l’impression de reprendre mon pouvoir. Il a essayé de me prendre le pouvoir, mais je l’ai retourné contre lui et il me fuyait.Ancienne sénatrice Martha McSally (R-Arizona)

L’incident a été signalé peu avant 11 heures du matin près du parc Edge de la rivière Tom Hanafan à Council Bluffs, Iowa, près du viaduc I-480, selon un rapport d’incident partagé avec le HuffPost par le service de police de la ville de Council Bluffs.

Les recherches du suspect – décrit comme un homme blanc ou hispanique, âgé de 25 à 40 ans, de constitution trapue – n’ont pas abouti et aucune arrestation n’a eu lieu jeudi matin, a indiqué la police.

McSally a parlé en 2019 d’avoir été violée par un officier supérieur au cours de ses 26 années de service dans l’Air Force. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas signalé l’incident lorsqu’il s’est produit pour la première fois parce que « comme tant de femmes et d’hommes, je ne faisais pas confiance au système à l’époque ».

McSally, vu ici lors d’un rassemblement électoral des Vétérans pour Trump en 2020, a quitté le Sénat en 2020 après avoir perdu une élection spéciale.

McSally, vu ici lors d’un rassemblement électoral des Vétérans pour Trump en 2020, a quitté le Sénat en 2020 après avoir perdu une élection spéciale.

Dans l’ensemble, le nombre de signalements d’agressions dans l’armée américaine a augmenté depuis 2010. Toutes les victimes ne signalent pas leurs agressions, et parmi celles qui le font, beaucoup ont déclaré avoir subi des représailles.

En 2018, alors qu’il se présentait au Sénat, McSally a également allégué Le journal de Wall Street qu’elle avait été agressée sexuellement par son entraîneur d’athlétisme au lycée lorsqu’elle avait 17 ans.

“Même s’il ne m’a pas forcé physiquement, c’était certainement une manipulation émotionnelle”, a-t-elle déclaré à propos de son ancien entraîneur, qui avait vingt ans de plus qu’elle.

McSally a quitté le Sénat en 2020 après avoir perdu une élection spéciale pour le siège du regretté sénateur John McCain.

Une Américaine sur six a été victime d’une tentative de viol ou d’un viol au cours de sa vie, selon le Réseau national sur le viol, les abus et l’incesteune organisation de lutte contre les violences sexuelles.

Sur l’ensemble des incidents survenus, tous sexes confondus, plus de deux sur trois ne sont pas signalés, indique l’organisation.

Besoin d’aide? Visitez celui de RAINN Ligne d’assistance en ligne nationale contre les agressions sexuelles ou la Site Web du Centre national de ressources sur la violence sexuelle.

En rapport…