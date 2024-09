L’ancienne représentante américaine Liz Cheney a déclaré qu’elle voterait pour Kamala Harris

L’ancienne représentante américaine Liz Cheney est interviewée par Devin Scillian lors de la conférence politique de Mackinac le 1er juin 2023. (Andrew Roth/Michigan Advance)

L’ancienne représentante américaine Liz Cheney a profité de son voyage dans l’État clé de Caroline du Nord pour annoncer qu’elle voterait pour la vice-présidente Kamala Harris.

« On ne peut pas faire confiance à Donald Trump pour exercer le pouvoir présidentiel », a déclaré Cheney lors d’une conférence à l’Université Duke mercredi intitulée « Défendre la démocratie ».

« Je ne crois pas que nous ayons le luxe d’inscrire les noms des candidats, en particulier dans les États clés », a-t-elle déclaré.

« En tant que conservateur, en tant que personne qui croit en la Constitution et s’en soucie, j’ai beaucoup réfléchi à cette question. Et en raison du danger que représente Donald Trump, non seulement je ne vote pas pour Donald Trump, mais je voterai pour Kamala Harris. »

Cheney est une conservatrice convaincue et était auparavant membre de la direction du parti républicain à la Chambre des représentants des États-Unis. Elle a été renvoyée de son poste de direction lorsqu’elle a rejeté le mensonge de Trump selon lequel l’élection de 2020 avait été volée.

Elle était vice-présidente de la commission de la Chambre des représentants chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier et sur le rôle de l’ancien président Donald Trump dans cette affaire. Elle était l’une des 10 députés républicains qui ont voté pour la destitution de Trump pour avoir incité à l’insurrection. Cheney a payé le prix de son opposition à Trump. Elle a perdu sa primaire du Wyoming en 2022 face à un adversaire soutenu par Trump.

Cheney, dont le père Dick Cheney a été vice-président de 2001 à 2009 dans l’administration du président républicain George W. Bush, a juré de « faire tout ce qu’il faudra » pour s’assurer que Trump perde cette élection.

La campagne de Harris a mis en avant le soutien qu’elle a reçu de la part des républicains. Elle a notamment lancé des groupes républicains pour Harris au niveau des États. Des intervenants républicains ont été invités à la Convention nationale démocrate.

La campagne avait été courtiser l’approbation de Cheneya rapporté le New York Times.

Cheney a déclaré mercredi qu’elle voulait que les gens s’engagent à se rappeler que Trump a regardé l’émeute au Capitole se dérouler à la télévision et a rejeté les appels à arrêter la foule.

« Il a vu des gens attaquer notre Capitole en son nom », a-t-elle déclaré. « Il était assis là pendant que des membres de sa famille et de son personnel le suppliaient de dire à la foule d’arrêter. Ils l’ont supplié. Il ne l’a pas fait », a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, Trump « a jeté de l’huile sur le feu », a-t-elle déclaré, avec un tweet affirmant que le vice-président Mike Pence n’avait pas eu le courage de faire ce qui devait être fait.

Trump faisait pression sur Pence pour qu’il annule sa défaite électorale.

Cheney a déclaré qu’il était important de vaincre les négationnistes de l’élection.

« Ce n’est pas seulement Donald Trump », a-t-elle déclaré. « Ici, en Caroline du Nord, cela signifie vaincre le candidat républicain au poste de gouverneur. Vaincre le candidat républicain au poste de surintendant de l’instruction publique. »

Trump a soutenu la candidature du lieutenant-gouverneur républicain Mark Robinson au poste de gouverneur.

Après l’émeute du 6 janvier, la candidate républicaine au poste de surintendante de l’instruction publique, Michele Morrow, a enregistré une vidéo appelant Trump à «« mettre la Constitution de côté » Selon CNN, elle aurait plaidé en faveur d’un coup d’État militaire pour maintenir Trump au pouvoir. Morrow était au Capitole le 6 janvier, mais CNN n’a trouvé aucune preuve qu’elle soit entrée dans le bâtiment.

