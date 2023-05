L’ancienne représentante américaine de l’Arkansas, Marion Berry, qui a servi 7 mandats, décède à 80 ans

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – L’ancien représentant américain Robert Marion Berry, un démocrate de l’Arkansas qui a servi sept mandats au Congrès et était connu pour sa rhétorique brutale et son plaidoyer en faveur des agriculteurs et des résidents âgés, est décédé. Il avait 80 ans.

Berry, connue sous le nom de « Marion », est décédée vendredi, a confirmé sa famille dans un communiqué samedi. Une cause de décès n’a pas été fournie.

«Avec son esprit vif et sa façon de parler, il a vécu sa vie au service des autres», a déclaré le fils de Berry, Mitch. « Il croyait vraiment que le rôle du gouvernement était d’aider les gens, et c’était une responsabilité qu’il prenait très au sérieux. Il a été généreux de son temps et de ses talents comme ses dizaines de mentorés peuvent en témoigner.

Berry a été élu pour la première fois au Congrès en 1996 mais a décidé de ne pas être réélu en 2010 pour des raisons de santé. Il a subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur au cerveau en juillet 2011.

Pharmacien et agriculteur agréé, Berry a été élu pour représenter le 1er district de l’est de l’Arkansas après avoir servi dans l’administration du président Bill Clinton en tant qu’assistant spécial pour le commerce agricole et l’aide alimentaire. Il s’est rapidement concentré sur les problèmes les plus susceptibles d’avoir un impact sur son district particulièrement pauvre, notamment l’agriculture.

Clinton a salué samedi Berry comme quelqu’un qui « n’a jamais oublié d’où il vient ».

« Marion Berry était une excellente dirigeante, une personne tout à fait authentique et une grande amie », a déclaré Clinton dans un communiqué. « Pendant plus de 40 ans, Hillary et moi avons chéri son soutien, apprécié ses conseils sensés et adoré son incroyable sens de l’humour. »

Berry était connu autant pour ses manières folkloriques et ses éliminations verbales de ses ennemis politiques – des deux côtés de l’allée – que pour son plaidoyer en faveur de son district rural. Il a un jour qualifié un membre du Congrès républicain du Texas sur le sol de la Chambre de « nimrod à l’allure de Howdy-Doody ».

Frustré par la réponse de l’administration George W. Bush aux catastrophes dans l’Arkansas, il a qualifié l’Agence fédérale de gestion des urgences de « groupe d’incompétents incompétents qui ne peuvent tout simplement pas gérer leur agence ».

Son district du Congrès était un important producteur de soja, de riz et de coton, et Berry a poussé de manière agressive pour la fin de l’embargo commercial américain avec Cuba, ce qui aurait pu stimuler les exportations de ces produits. Berry a également plaidé pour la réduction des coûts des ordonnances pour les personnes âgées et a fustigé un programme de médicaments sur ordonnance promulgué par l’ancien Bush comme un « gâchis catastrophique » et un « véritable désastre législatif ».

Berry, membre d’une coalition de législateurs modérés et conservateurs connue sous le nom de « Blue Dog Democrats », n’a pas regretté ses plaisanteries, affirmant que cela reflétait sa passion pour représenter son district. Il a dit qu’il critiquerait n’importe qui « quand je pense qu’ils commettent une grave erreur de politique ».

« Je ne vois rien de mal à ce que j’ai fait », a-t-il déclaré.

Berry n’a certainement épargné aucune critique envers le président Barack Obama. Peu de temps avant d’annoncer sa retraite, Berry s’est dit déçu du « manque de leadership » d’Obama sur des questions clés telles que les soins de santé et le changement climatique.

Berry a voté contre la loi sur les soins abordables, la loi fédérale sur les soins de santé également connue sous le nom d' »Obamacare ». Berry s’est plainte que la mesure n’offrait pas une protection suffisante contre l’argent fédéral destiné aux avortements et a tenté d’offrir une alternative avant l’adoption de la mesure.

« Fils du Delta, Marion était un agriculteur et un homme d’État, dont le mélange de sagesse locale et de connaissances politiques durement acquises a toujours fait de lui un formidable représentant de notre État », a déclaré la gouverneure Sarah Huckabee Sanders dans un communiqué.

Berry est né à Stuttgart, Arkansas, et a grandi à Bayou Meto près de DeWitt. Il est diplômé du Collège de pharmacie de l’Université de l’Arkansas en 1965.

En plus de son fils, les survivants comprennent son épouse de plus de 60 ans, Carolyn, une fille, quatre petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Un service commémoratif aura lieu le 24 juin à l’église méthodiste Gillett à Gillett, Arkansas.

Andrew Demillo, l’Associated Press