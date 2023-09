L’ancienne procureure qui a quitté l’enquête Trump-Russie dit avoir laissé tomber ses inquiétudes avec Barr

L’enquête s’est terminée en mai dernier avec des résultats décevants : un seul plaidoyer de culpabilité de la part d’un avocat peu connu du FBI, aboutissant à une probation, et deux acquittements au procès par des jurys.

Dannehy, qui a été la première femme à occuper le poste de procureure américaine pour le district du Connecticut, a déclaré aux législateurs du Connecticut que la politique n’avait « jamais joué de rôle » dans la manière dont elle était censée exercer son travail de procureur fédéral et que « c’était la justice ». Département dans lequel je pensais retourner » lorsqu’elle a finalement rejoint l’équipe de Durham.

« J’ai appris et j’ai passé toute ma carrière au ministère de la Justice à mener toute enquête de manière objective et apolitique », a-t-elle déclaré. « Au printemps et à l’été 2020, j’étais de plus en plus préoccupé par le fait que cette enquête sur la Russie n’était pas menée de cette manière. Le procureur général Barr a commencé à parler plus publiquement et spécifiquement de l’enquête criminelle en cours. Je pensais que ces commentaires publics violaient les directives du DOJ.

Dannehy a déclaré que les commentaires de Barr étaient « certainement pris d’une manière politique par les rapports ». Qu’il le veuille ou non, je ne sais pas.

Elle a refusé de détailler ce qui s’est passé pendant sa participation à l’enquête car il s’agissait d’informations hautement classifiées.

Bien que le rapport de Durham ait identifié des problèmes importants dans l’enquête du FBI sur Trump-Russie, notamment des erreurs et omissions majeures dans les applications d’écoute électronique ciblant un ancien responsable de la campagne Trump, de nombreuses conclusions avaient déjà été révélées par l’inspecteur général du ministère de la Justice. Et bien que Trump ait utilisé le rapport pour calomnier le FBI en lui reprochant des préjugés à son encontre, Durham a conclu que les erreurs du FBI étaient principalement le résultat d’un « biais de confirmation » plutôt que d’une partisanerie ou d’un parti pris politique pur et simple.

Durham n’a pas répondu aux questions sur la démission de Dannehy lors de sa comparution en juin devant le comité judiciaire de la Chambre, affirmant que la question ne faisait pas partie du rapport dont il avait été convoqué pour parler.

Dannehy, 62 ans, originaire du Connecticut, a été procureure américaine pour le district du Connecticut de 2008 à 2010. Elle a ensuite été nommée procureure générale adjointe de l’État du Connecticut avant d’accepter un poste chez United Technologies Corporation en tant qu’avocate générale associée pour éthique et conformité mondiales.

Sa nomination a été approuvée mercredi par la commission judiciaire de l’Assemblée générale par 30 voix contre 4. L’Assemblée générale plénière devrait voter la semaine prochaine.