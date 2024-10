L’ancienne présentatrice des CBeebies, Gemma Atkinson, a été critiquée pour avoir pincé son fils, âgé d’un an, pour lui donner une leçon après avoir fait « c’est dur » avec sa sœur de quatre ans.

L’ancienne présentatrice de CBeebies, Gemma Atkinson, a été critiquée par un expert en parentalité après avoir publié qu’elle avait pincé son jeune fils d’un an lorsqu’il l’avait fait à sa sœur de quatre ans.

L’actrice, partenaire du danseur de Strictly Gorka Márquez, a fait la révélation dans un post Instagram mettant en avant les différences de comportement entre ses deux enfants.

Gemma, 39 ans, a animé une émission intitulée The Toddler Club sur CBeebies et a enregistré une série de téléréalité sur W Channel aux côtés de Gorka, 34 ans, dans laquelle leurs jeunes enfants – Mia, cinq ans et Thiago, un an – apparaissent régulièrement.

Le message disait : « J’ai vraiment remarqué les différences dans la façon dont Mia était avec Thiago.

«C’est amusant à regarder. Les jouets sont simplement cognés ou glissés sur le sol et les crises de colère sont nouvelles car Mia ne les avait pas.

Gemma Atkinson, 39 ans (photo) a été critiquée par un expert parental après avoir posté qu’elle avait pincé son jeune fils d’un an lorsqu’il l’avait fait à sa sœur de quatre ans.

Gemma Atkinson à Hey Duggee CBeebies The Live Theatre Show au Lowry Theatre de Manchester

« Il fait semblant de pleurer et se jette par terre.

« Je reste debout et regarde jusqu’à ce qu’il se rende compte que cela ne le mène nulle part et qu’ils raccourcissent lentement. »

Concernant le pincement, elle ajoute : « Il pince quand il est frustré.

«Je lui ai fait ça mercredi, car il l’a fait avec Mia. Il ne l’a plus fait depuis.

Les experts en comportement des enfants affirment que les adultes ne devraient pas pincer leurs enfants pour les empêcher de faire de même avec leurs pairs.

Jo Studholme, rédacteur en chef de Parenting Expert, a déclaré à MailOnline : « Pincer un enfant comme forme de punition est non seulement inefficace, mais peut également être nocif.

« Cela enseigne aux enfants que la violence est un moyen acceptable de résoudre les conflits.

« Essayez plutôt d’utiliser des techniques de discipline positive telles que des temps morts, la perte de privilèges ou de parler calmement à l’enfant de son comportement. »

MailOnline a contacté les représentants de Gemma pour commentaires.

Gemma a été révélée comme la nouvelle animatrice du Toddler Club l’été dernier, où elle participe à des journées alternatives avec son collègue présentateur Nigel Clarke.

Gemma, 39 ans, anime une émission intitulée The Toddler Club sur CBeebies et a enregistré une série de téléréalité sur W Channel.

Le spectacle implique que Gemma interagisse avec les mamans et leurs jeunes enfants, lisant des histoires, dansant et chantant des chansons.

L’ancienne star de Hollyoaks et Casualty, qui a rencontré Gorka lorsqu’ils jouaient dans la série 2017 de Strictly, dit qu’être maman était la préparation parfaite pour son dernier rôle à la télévision.

S’adressant à la mère et au bébé, elle a déclaré : « J’ai juste essayé d’être comme je le serais avec Mia. Vous traitez les enfants comme de petites personnes, vous les écoutez, vous leur parlez le plus normalement possible et vous les laissez s’amuser. J’ai montré un des épisodes à Mia et elle a adoré – elle était un peu jalouse d’une des petites filles.

« Je l’ai emmenée sur le plateau avant de commencer le tournage pour que Mia puisse être un petit cobaye. Elle adore danser – cela vient évidemment de son père – mais quand la musique arrive, elle s’éclate.

Gemma partage régulièrement ses hauts et ses bas dans sa vie parentale sur les réseaux sociaux, principalement avec ses deux millions de followers sur Instagram.

En mars dernier, elle a révélé que Tiago avait contracté une « otite », tandis qu’en décembre de l’année dernière, elle a riposté aux mamans qui l’accusaient de « diffuser de fausses informations » pour avoir sevré son fils alors qu’il n’avait que quatre mois.

Elle a écrit : « C’est pourquoi je dis toujours que les gens devraient faire leurs propres recherches.

« J’ai parlé avec un physiothérapeute privé qui m’a dit que le fait de s’asseoir sans soutien dépend du poids et de la taille du bébé, et n’est pas du tout lié à l’alimentation, d’où la raison pour laquelle ils le font tous à des stades différents. »

Gemma, qui anime également une émission sur Hits Radio, a également répondu aux critiques des utilisateurs des médias sociaux après avoir discuté de l’amour de sa fille Mia pour le CrossFit, alors qu’elle n’avait que deux ans.

Elle a écrit: « J’ai reçu ce message à propos de Mia aimant le CrossFit et les programmes » je devrais regarder les programmes pour enfants » m’ont un peu dérouté. «

« Une de nos amies est l’une des meilleures athlètes de CrossFit au monde et chaque fois qu’elle reste avec nous, Mia la regarde avec admiration par sa force physique, ses capacités en matière de gymnastique, etc… »

Gemma a ajouté : « Nous allons aussi manger des glaces, manger des pizzas tous les week-ends et choisir au cinéma. Sucettes fabuleuses après le thé et crêpes le dimanche.

« Je suis personnellement très heureuse que Mia aime le sport, qu’elle ait des modèles forts et qu’elle CHOISisse de regarder les matchs.

« J’en ai marre de le regarder pour être honnête. »