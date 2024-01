L’ancienne première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, quitte son poste de chef du NPD

L’ancienne première ministre Rachel Notley, chef du NPD et de l’opposition officielle de l’Alberta, démissionne.

«Après avoir considéré ce que je crois être le meilleur intérêt de notre parti, de notre caucus, ainsi que mes propres préférences, je suis ici aujourd’hui pour annoncer que je ne dirigerai pas le NPD de l’Alberta aux prochaines élections», a-t-elle déclaré mardi après-midi.

Notley a déclaré qu’elle resterait en poste jusqu’à ce qu’il y ait une course à la direction et qu’elle voterait pour un nouveau chef du NPD de l’Alberta. Une fois qu’un nouveau leader sera choisi, elle quittera ce rôle.

Notley a déclaré qu’elle ne cherchait « absolument pas » à jouer un rôle dans la politique fédérale.

Cependant, elle a déclaré qu’elle n’avait pris aucune décision quant à la durée de son mandat de députée d’Edmonton-Strathcona. Son mandat se termine en 2027.





Rachel Notley explique le moment choisi pour l’annonce de sa démission



Notley, la députée la plus ancienne de l’Alberta, a déclaré que sa plus grande réussite politique a été de montrer aux Albertains qu’ils avaient des options.

« Nous ne sommes pas une province à parti unique où les Albertains n’ont pas vraiment de choix quant à la façon dont leur province devrait être dirigée », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse de mardi.

« L’Alberta n’est pas une province à parti unique ou à deux partis avec deux nuances différentes de conservateurs. »

Notley a déclaré qu’elle était convaincue que cela continuerait.

“Notre parti n’a jamais été aussi fort.”





Rachel Notley s’étouffe en parlant de l’héritage des parents en matière de service public et de travail acharné



Lors de son annonce, Notley est devenue émue en parlant de sa famille.

Elle a déclaré que son mari et ses enfants avaient toujours cru en elle et l’avaient encouragée.

« Je n’aurais pas pu y arriver sans eux », a-t-elle déclaré.

« Mon père et ma mère m’ont élevé dans la conviction que le service public est un objectif auquel on doit s’efforcer tout au long de sa vie. J’aurais aimé qu’ils puissent être ici », a déclaré Notley.

« Cela ne serait pas arrivé pour moi sans les exemples qu’ils ont tous deux donnés », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’ils lui ont montré quotidiennement la valeur du travail acharné, la compassion envers les autres et l’honneur du service public.





Rachel Notley a prêté serment comme première ministre de l’Alberta après « Orange Crush » aux élections provinciales de 2015



Notley et le NPD de l’Alberta

Notley est entrée dans l’histoire le 5 mai 2015, lorsqu’elle et le NPD ont été élus en Alberta et ont mis fin à plus de quatre décennies de gouvernement progressiste-conservateur en Alberta.

En tant que premier ministre, Notley et le NPD ont présenté une loi visant à éliminer les dons des syndicats et des entreprises aux partis politiques, ont augmenté le salaire minimum, ont construit plus de 200 nouvelles écoles, ont financé deux nouveaux hôpitaux à Edmonton et à Calgary et ont lancé un programme de garde d’enfants à 25 $ par jour. .





Le NPD de l’Alberta fête ses 2 ans au pouvoir



Cependant, en avril 2019, le Parti conservateur uni nouvellement formé, dirigé par le chef Jason Kenney, a remporté les élections provinciales.

Dans un geste politique rare, Notley est resté en poste, devenant ainsi le seul premier ministre de l’Alberta à se présenter à nouveau au poste après avoir été vaincu.





Le premier ministre Notley parle d’une expansion majeure d’une garderie à 25 $ par jour



Lorsque Kenney a démissionné des années plus tard après avoir reçu un soutien de 51,4 pour cent lors d’un vote de révision de la direction, Danielle Smith a été choisie comme chef du PCU et a pris la relève en tant que première ministre.





Élection en Alberta : retour sur l’histoire politique de Danielle Smith et Rachel Notley



L’UCP a été réélu en 2023, cette fois sous Smith.

Après la victoire de l’UCP, Notley a admis qu’elle n’était pas sûre de ses projets futurs, mais elle est restée chef de l’opposition.

« Ce n’est pas le moment de lâcher prise », a déclaré Notley après sa défaite électorale de 2023. « Il est maintenant temps d’intensifier.

« Comme tous les dirigeants, après une élection, je prendrai le temps de réfléchir à mon rôle de leader. Je l’ai fait après 2015. Je l’ai fait après 2019 et je le fais maintenant », a-t-elle déclaré.

« Pour l’instant, ma priorité numéro un est de faire le travail que les Albertains nous ont demandé et rien de moins. »





Rachel Notley dit qu’aucune décision n’a été prise sur l’avenir politique après la défaite électorale en Alberta



Réaction politique à la démission

Dans un article sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a écrit :

« J’aimerais remercier l’honorable Rachel Notley, députée d’Edmonton-Strathcona et 17e première ministre de l’Alberta, pour ses nombreuses années de dévouement au service de ses électeurs et de tous les Albertains.

« Être première ministre est un travail extrêmement exigeant, et elle a occupé ce poste avec un honneur et une dignité qui rappellent ceux de son défunt père, un autre Albertain et fonctionnaire honorable et loyal.

“Je souhaite à Mme Notley tout le meilleur dans ses projets futurs et dans tout ce qui va suivre pour elle et sa famille”, a écrit Smith.





La nouvelle première ministre néo-démocrate de l’Alberta s’adresse à son caucus pour la première fois



Jagmeet Singh, chef du NPD fédéral, a déclaré que Notley était un « leader formidable » pour l’Alberta et que c’était un honneur de travailler avec elle et de la considérer comme une amie.

« Rachel a fait preuve d’une force et d’une ténacité considérables lorsqu’elle a été députée d’Edmonton-Strathcona, chef du NPD de l’Alberta et ancienne première ministre.

« Aujourd’hui, alors qu’elle prend cette décision difficile, j’espère que Rachel aura l’occasion de réfléchir à l’importance de sa carrière politique pour notre parti et pour les personnes qu’elle représente. Les néo-démocrates de l’Alberta, sous la direction de Rachel, ont amélioré de manière mesurable la vie des travailleurs acharnés.

« Elle a été une source d’inspiration pour les néo-démocrates de tout le pays en faisant passer le parti de quatre sièges à un gouvernement majoritaire. Elle s’est battue avec acharnement pour que l’Alberta ait un gouvernement qui reflète les valeurs et les priorités des Albertains. Elle a rendu les Albertains fiers. Elle a fait la fierté des néo-démocrates.

« Au nom de tous les néo-démocrates, je tiens à remercier Rachel pour ses nombreuses années de dévouement au service public. Il n’est pas toujours facile de trouver des solutions positives, mais Rachel a relevé tous les défis avec détermination et courage », a déclaré Singh dans un communiqué.

Le parcours de Notley

Notley a été élu pour la première fois député d’Edmonton-Strathcona en 2008.

Avant de se lancer en politique, elle a travaillé comme avocate en droit du travail, se concentrant sur la défense des droits en matière d’indemnisation des accidents du travail et sur les questions de santé et de sécurité au travail, et elle a travaillé pour divers syndicats en Alberta et en Colombie-Britannique.

Notley a grandi à Fairview, en Alberta, et son père est Grant Notley, un ancien chef du NPD de l’Alberta.

Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l’Université de l’Alberta et d’un diplôme en droit de la Osgoode Hall Law School.

Notley, 59 ans, est marié à Lou Arab et a deux enfants.





Élection en Alberta : retour sur l’histoire politique de Danielle Smith et Rachel Notley







Va-t-elle rester ou va-t-elle partir ? Ce qui attend la chef du NPD, Rachel Notley, après les élections de 2023 en Alberta







Notley a l’intention de se présenter comme premier ministre aux élections de 2023 en Alberta