L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, soutient Jean Charest dans la course aux conservateurs

L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a approuvé mercredi Jean Charest pour être le prochain chef des conservateurs fédéraux, à un moment où elle dit que le parti se précipite vers les extrêmes.

Elle a également exprimé des mots de choix pour un argumentaire d’un favori de la course à la direction du Parti conservateur uni de l’Alberta qui s’est engagé à présenter une législation pour ignorer les lois fédérales.

“Je pense que c’est complètement fou”, a déclaré Clark à propos du projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta proposé par Danielle Smith.

Le commentaire de Clark fait suite à un discours passionné qu’elle a prononcé à Edmonton devant une salle de conservateurs réunis pour discuter de la nécessité pour le parti fédéral de se rapprocher du centre politique.

L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, affirme que les conservateurs fédéraux font la course aux extrêmes et devraient se rapprocher du centre politique. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

L’événement était organisé par Centre Ice Conservatives, un groupe de défense qui s’est formé au début de la course à la direction des conservateurs pour encourager les candidats à se concentrer sur des questions telles que l’économie.

Il soutient que la défense des mesures d’abordabilité trouve plus d’écho auprès des Canadiens ordinaires que d’autres, comme la lutte contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie, qui est devenue un cri de ralliement pour de nombreux mouvements conservateurs.

Son cofondateur, Rick Peterson, s’est présenté à la course à la direction du parti en 2017 et a déclaré que le nouveau groupe ne soutiendrait aucun candidat dans la course actuelle.

Clark était le conférencier principal lors de l’événement de mercredi et n’a commenté le concours que pour remplacer le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, à la tête de l’UCP, à la demande d’un membre du public.

Clark, qui dirigeait auparavant le Parti libéral de centre-droit de la Colombie-Britannique, a parlé pendant environ 20 minutes de la nécessité pour les dirigeants politiques de se concentrer sur ce que les Canadiens ont en commun et de ne pas attiser la division.

Elle a accusé le premier ministre Justin Trudeau de diviser le pays lorsqu’il a déclaré que les opinions des manifestants du “Freedom Convoy”, qui ont bloqué les routes et les autoroutes l’hiver dernier pour s’opposer aux mandats de vaccination contre le COVID-19, étaient inacceptables.

Illustration composite mettant en vedette les candidats à la direction du Parti conservateur Pierre Poilievre, à gauche, Leslyn Lewis, au centre gauche, Jean Charest, au centre, Roman Baber, au centre droit, et Scott Aitchison. (La Presse canadienne)

Clark a déclaré que les politiciens qui divisent créent des opportunités pour que les autres fassent de même.

“Maintenant, nous regardons le Parti conservateur du Canada faire sa course vers les extrêmes pour jouer aux confins de la division politique”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que certains jours, leur rhétorique est tout aussi mauvaise, voire pire.”

Ses commentaires interviennent alors que les membres du parti ont moins d’un mois pour voter pour choisir le prochain chef.

La course, qui a débuté en février, a été un combat pour l’âme et l’orientation future du parti.

La principale rivalité a été entre le député conservateur de longue date Pierre Poilievre, qui se présente sur un large message de campagne de «liberté», et l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, qui a condamné le convoi comme enfreignant l’état de droit.

Sur les 678 000 membres conservateurs en mesure de voter dans la course, le parti rapporte qu’environ 174 000 bulletins de vote ont été retournés avant le 6 septembre. date limite.

S’exprimant mercredi, Clark a déclaré qu’elle avait récemment reçu son bulletin de vote par la poste et qu’elle voterait au concours.

“Je pense que Jean Charest serait un premier ministre fantastique”, a-t-elle déclaré.