L’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique Christy Clark souhaite remplacer Trudeau si le premier ministre démissionne

Alors que le premier ministre Justin Trudeau fait face cette semaine à une rébellion de la part de ses propres députés libéraux du caucus, l’ancienne première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, laisse entendre qu’elle serait intéressée à le remplacer si Trudeau décidait de démissionner.

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada en français, Clark a écrit qu’elle était ouverte à un retour à la vie publique et qu’elle « aimerait participer à la discussion sur l’orientation future du Parti libéral et du pays ».

Clark, 58 ans, qui a été premier ministre de 2011 à 2017, a également écrit que « les Canadiens sont fatigués des politiciens qui pensent que la campagne de peur et les divisions leur permettront de gagner des élections et d’accéder au pouvoir ».

Elle a ajouté : « Ils comprennent également que des opinions politiques polarisées font obstacle aux solutions dont nous avons besoin. »

Selon Clark, les électeurs veulent des dirigeants « qui uniront notre pays avec des solutions pratiques aux défis difficiles auxquels nous sommes confrontés », notamment « le coût de la vie, la crise du logement, la nécessité de renforcer notre système de santé et l’importance de lutter contre le climat ». changement. »

Clark est montré lors d’un arrêt de campagne à Prince George, en Colombie-Britannique, le 5 mai 2017. Elle a démissionné après les élections lorsque son gouvernement minoritaire a été défait par une motion de confiance du NPD. Les néo-démocrates ont ensuite pris le contrôle de la province avec le soutien du Parti vert. (Jonathan Hayward/La Presse Canadienne)

« Parce que notre pays et son avenir sont importants pour moi, je n’ai jamais fermé la porte à la possibilité de revenir un jour à la vie politique », a écrit Clark.

Dans sa déclaration, l’ancienne première ministre libérale a exprimé son intérêt à diriger le parti fédéral, mais a également écrit que le poste « ne sera pas vacant dans un avenir rapproché ».

Les commentaires de Clark surviennent alors que Trudeau se prépare pour une réunion houleuse avec son caucus mercredi. Certains députés sont invités à signer ce qui équivaut à un engagement à s’unir pour appeler à la démission du premier ministre, ont déclaré plusieurs sources à CBC News.

Franchement contre Trudeau

Au cours des deux dernières années, Clark a appelé ouvertement à ce que Trudeau démissionne de son poste de chef libéral.

En mars 2022, sur le populaire podcast Malédiction de la politiqueelle a déclaré que « Justin Trudeau est fatigué et complaisant ».

« Je ne pense pas que Trudeau soit un atout pour les libéraux, je pense qu’il est un cadeau pour Poilievre », a-t-elle déclaré, faisant référence au chef conservateur Pierre Poilievre. Elle a ajouté que Trudeau a exacerbé les divisions entre le Québec et l’Ouest canadien « pour des raisons politiques », alors que le Canada « a besoin de politiciens qui combleront cet écart ».

Après que les libéraux aient subi une défaite retentissante aux élections partielles dans la circonscription de Toronto-St. Paul en juin, Clark a suggéré aux députés de commencer à avoir des conversations privées avec Trudeau sur les perspectives électorales du parti s’il reste.

« Je pense que le leader doit être remplacé », a-t-elle déclaré au Globe and Mail. « Je pense qu’il est temps pour lui de déménager vers d’autres pâturages plus justes. »

L’histoire politique de Clark

Clark suit des cours de français depuis plusieurs mois, selon une source proche d’elle qui s’est entretenue avec Radio-Canada.

L’ancienne première ministre a déjà effectué deux séjours au Cégep de Jonquière, à Québec, et prévoit y retourner au cours des prochains mois pour améliorer son français, ont indiqué des sources à Radio-Canada.

Clark, à gauche, serre la main de Trudeau lors d’une réunion à Vancouver le 2 mars 2017. Au cours des deux dernières années, Clark a ouvertement appelé à la démission de Trudeau. (Jonathan Hayward/La Presse Canadienne)

Clark a également lancé un compte TikTok le mois dernier. Dans son message le plus récent du 5 octobre, elle a encouragé les Britanno-Colombiens à voter aux élections provinciales qui se sont officiellement terminées samedi.

Au cours de ses six années à titre de première ministre de la Colombie-Britannique, elle s’est bâtie une réputation de libérale soucieuse de l’environnement et prudente sur le plan financier, qui a défendu les industries minière et pétrolière.

Elle a démissionné en 2017 lorsque son gouvernement minoritaire a été défait par une motion de confiance du NPD. Les néo-démocrates ont ensuite pris le contrôle de la province avec le soutien du Parti vert.

Son départ de la politique a laissé le Parti libéral de la Colombie-Britannique dans le désarroi. En avril 2023, le parti a officiellement changé de nom et est devenu BC United, jusqu’à sa dissolution complète à la veille de la dernière campagne électorale.

Lors de la course à la direction du Parti conservateur de 2022, Clark a soutenu l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, qui a finalement perdu contre Poilievre.

Clark est un commentateur régulier de la politique fédérale sur plusieurs réseaux de télévision et de radio de langue anglaise, notamment CTV, CBC et Global. Elle travaille également comme conférencière invitée partout au Canada.