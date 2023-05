L’ancienne Première ministre britannique Liz Truss met en garde contre les menaces chinoises lors de sa visite à Taiwan

TAIPEI, Taïwan (AP) – L’ancienne Première ministre britannique Liz Truss a mis en garde contre les menaces économiques et politiques que la Chine fait peser sur l’Occident lors d’une visite mercredi à Taïwan, le rival démocrate de Pékin.

Truss est le premier ancien Premier ministre britannique depuis Margaret Thatcher dans les années 1990 à visiter la république insulaire autonome que la Chine revendique comme son propre territoire, à conquérir par la force si nécessaire.

Toujours membre de la Chambre des communes, Truss suit une liste croissante d’élus et d’anciens fonctionnaires des États-Unis, des pays de l’UE et d’ailleurs qui se sont rendus à Taïwan pour montrer leur défi aux menaces et aux tentatives de la Chine de couper l’île et ses hautes -économie technologique de la communauté internationale.

« Il y a ceux qui disent qu’ils ne veulent pas d’une autre guerre froide. Mais ce n’est pas un choix que nous sommes en mesure de faire. Parce que la Chine s’est déjà lancée dans une campagne d’autosuffisance, que nous voulions ou non nous découpler de son économie », a déclaré Truss dans un discours à la Prospect Foundation dans un hôtel de la capitale taïwanaise, Taipei.

« La Chine développe sa marine à un rythme alarmant et entreprend le plus grand renforcement militaire de l’histoire en temps de paix », a-t-elle déclaré.

« Ils ont déjà formé des alliances avec d’autres nations qui veulent voir le monde libre en déclin. Ils ont déjà fait un choix sur leur stratégie. Le seul choix que nous avons est de savoir si nous apaisons et nous accommodons – ou si nous prenons des mesures pour prévenir les conflits », a déclaré Truss.

Ailleurs, Truss a félicité son successeur, Rishi Sunak, pour avoir décrit la Chine comme «la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne» dans des commentaires l’été dernier et pour avoir exhorté à la fermeture des centres culturels gérés par le gouvernement chinois connus sous le nom d’Instituts Confucius, qui ont été critiqués comme débouchés pour la propagande du Parti communiste. Ces services pourraient plutôt être fournis par des personnes de Taiwan et de Hong Kong qui viennent au Royaume-Uni sans le soutien du gouvernement.

Les relations de la Chine avec la Grande-Bretagne et la plupart des autres démocraties occidentales ont fortement décliné ces dernières années, en grande partie à cause de différends sur les droits de l’homme, la technologie commerciale et les mouvements agressifs de la Chine vers Taïwan et dans la mer de Chine méridionale.

Les relations de Pékin avec Londres ont été particulièrement amères à cause de la répression radicale de la Chine contre la liberté d’expression, la démocratie et d’autres libertés civiles à Hong Kong, une ancienne colonie britannique à qui on avait promis de conserver ses libertés après le transfert à la domination chinoise en 1997.

La Chine a déclaré qu’un précédent accord bilatéral clé sur Hong Kong ne s’appliquait plus et a rejeté les expressions britanniques de préoccupation comme une ingérence dans les affaires politiques intérieures de la Chine. La Chine a également été irritée par un accord conjoint australo-américain et britannique connu sous le nom d’AUKUS qui fournirait à l’Australie des sous-marins à propulsion nucléaire en partie pour contrer la menace croissante perçue de la Chine.

Truss, qui a servi sept semaines malheureuses en tant que Premier ministre l’année dernière, a également déclaré qu’on ne pouvait pas faire confiance à la Chine pour respecter ses engagements dans des domaines allant du commerce à la protection de l’environnement.

Et elle a salué Taiwan comme « un reproche durable au totalitarisme » dont le sort était un « intérêt fondamental » pour l’Europe.

« Un blocus ou une invasion de Taïwan porterait atteinte à la liberté et à la démocratie en Europe. Tout comme une victoire russe en Ukraine porterait atteinte à la liberté et à la démocratie dans le Pacifique », a déclaré Truss.

« Nous, au Royaume-Uni et dans le monde libre, devons faire tout notre possible pour vous soutenir », a-t-elle déclaré.

Les remarques de Truss contrastaient également fortement avec les commentaires publiés par le président français Emmanuel Macron le mois dernier qui ont suscité des doutes quant à savoir si les opinions de Macron étaient conformes à celles d’autres pays européens sur le statut de Taiwan.

« La question à laquelle nous devons répondre, en tant qu’Européens, est la suivante : avons-nous intérêt à accélérer (une crise) à Taïwan ? Non », a déclaré Macron dans l’interview. « Le pire serait de penser que nous, Européens, devons devenir des suiveurs sur ce sujet et nous inspirer de l’agenda américain et d’une réaction excessive de la Chine. »

Peu de temps après, Macron a nié tout changement dans l’opinion de la France à l’égard de Taïwan, déclarant : « Nous sommes pour le statu quo, et cette politique est constante ».

The Associated Press