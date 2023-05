L’ancienne première dame Rosalynn Carter est atteinte de démence, selon le Centre Carter

ATLANTA (AP) – L’ancienne première dame Rosalynn Carter est atteinte de démence et reste à la maison, a annoncé sa famille.

Carter, maintenant âgé de 95 ans, reste chez lui avec l’ancien président Jimmy Carter, qui est chez lui pour recevoir des soins palliatifs depuis le début de cette année.

« Elle continue de vivre heureuse à la maison avec son mari, profitant du printemps à Plains et des visites à ses proches », a déclaré la famille via The Carter Center, l’organisation humanitaire mondiale que le couple a fondée en 1982 après avoir quitté la Maison Blanche.

Mariés depuis près de 77 ans, les Carter sont le premier couple marié le plus longtemps de l’histoire des États-Unis.

La famille a noté dans sa déclaration que Rosalynn Carter a passé sa longue vie publique à défendre les personnes et les familles touchées par la maladie mentale et celles qui entretiennent des relations avec des êtres chers.

« Mme. Carter a souvent noté qu’il n’y a que quatre types de personnes dans ce monde : ceux qui ont été des soignants ; ceux qui sont actuellement soignants, ceux qui seront soignants et ceux qui auront besoin de soignants », indique le communiqué. « L’universalité de la prestation de soins est claire dans notre famille, et nous vivons la joie et les défis de ce voyage. Nous ne nous attendons pas à commenter davantage et à demander de la compréhension pour notre famille et pour tous ceux qui, à travers le pays, jouent un rôle de soignant.

Les Carters n’ont rendu visite qu’à leur famille et à leurs amis proches ces derniers mois, après l’annonce par l’ancien président qu’il renoncerait à d’autres interventions médicales après une série de courts séjours à l’hôpital.

Bill Barrow, l’Associated Press