L’ancienne première dame des États-Unis Rosalynn Carter a reçu un diagnostic de démence

Rosalynn Carter est l’épouse du 39e président américain Jimmy Carter.

Elle a servi en tant que première dame de 1977 à 1981.

En février, Jimmy Carter a également annoncé qu’il commencerait les soins palliatifs en raison de la détérioration de sa santé.

La famille de l’ancien président américain Jimmy Carter a annoncé que sa femme, l’ancienne première dame Rosalynn Carter, était atteinte de démence.

Dans un communiqué de presse mardi, la famille Carter a déclaré que Rosalynn, 95 ans, continuera à vivre avec son mari dans leur résidence à Plains, en Géorgie.

La déclaration a également reconnu le rôle de longue date de Rosalynn en tant que défenseur de la santé mentale parmi les raisons de rendre publiques les nouvelles.

« Nous reconnaissons, comme elle [Rosalynn] fait il y a plus d’un demi-siècle, que la stigmatisation est souvent un obstacle qui empêche les personnes et leurs familles de rechercher et d’obtenir le soutien dont elles ont tant besoin », indique le communiqué.

« Nous espérons que partager les nouvelles de notre famille augmentera les conversations importantes aux tables de cuisine et chez les médecins à travers le pays. »

Aucun autre commentaire de la famille n’est attendu. En février, Jimmy Carter, 98 ans, l’ancien président vivant le plus âgé, a également annoncé qu’il commencerait des soins palliatifs en raison de la détérioration de sa santé.

L’ancien président a également déclaré qu’il renoncerait aux interventions médicales, optant pour des soins à domicile.

Il a reçu un diagnostic de cancer en 2015 mais a pris la nouvelle avec aisance, déclarant qu’il était « parfaitement à l’aise avec tout ce qui vient » car il avait vécu « une existence passionnante, aventureuse et gratifiante ».

Les Carters sont mariés depuis près de 77 ans et ont quatre enfants. Figures éminentes de leur petite communauté géorgienne, le couple a limité les visites à sa famille et à ses amis proches ces derniers mois.

Mais avant leurs problèmes de santé, Jimmy et Rosalynn Carter ont eu une vie active post-présidence.

Après sa défaite lors de la course présidentielle de 1980, Jimmy a travaillé avec Rosalynn pour fonder le Carter Center, une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre la souffrance et au soutien de la démocratie dans le monde. Parmi ses succès figure la campagne d’éradication de la maladie du ver de Guinée, une infection parasitaire débilitante qui est tombée à 13 cas documentés l’année dernière.

Selon la Jimmy Carter Presidential Library and Museum, Rosalynn a travaillé en étroite collaboration sur la santé mentale, les soins, la vaccination des enfants, les droits de l’homme et la résolution des conflits.

Elle est également l’auteur de plusieurs livres, dont une autobiographie et un livre sur l’aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale. Et chez elle à Plains, en Géorgie, elle a été diacre à l’église baptiste Maranatha, où son mari enseignait à l’école du dimanche.