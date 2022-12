L’ancienne photo de l’attaquant argentin Julian Alvarez avec Lionel Messi devient virale

L’attaquant argentin Julian Alvarez aurait pu penser qu’il avait réalisé son rêve après avoir obtenu une photo avec Lionel Messi en 2012. Cependant, peu de gens, y compris Alvarez lui-même, auraient imaginé qu’un jour il continuerait à partager le vestiaire. avec Messi. Eh bien, 10 ans plus tard, Alvarez l’a non seulement réalisé, mais a également marqué un doublé sur la plus grande scène du football mondial pour guider son équipe vers la finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Alvarez n’avait que 12 ans lorsqu’il a eu la chance en or de se faire cliquer avec Messi et, sans surprise, la photo vieille de dix ans a refait surface maintenant, prenant Internet d’assaut.

La photo a été publiée sur Twitter avec une légende qui disait : « Il y a 10 ans : demander à Leo Messi une photo en tant que grand fan, rêvant un jour de la Coupe du monde. Ce soir : Julian Álvarez de Calchin marque en demi-finale de la Coupe du monde.

Le tweet est devenu viral en un rien de temps, recueillant plus de 145 000 likes. Un utilisateur de Twitter a félicité le club de football anglais de Manchester City pour avoir nourri un talent incroyable comme Alvarez. “Fabriqué en Argentine, moulé à Manchester”, lit-on dans le tweet.

Un autre adepte du jeu a estimé que Messi méritait la Coupe du Monde de la FIFA cette fois. “En tant que fan de Messi et de Cristiano Ronaldo (bien que je sois plus pour Ronaldo que pour Messi). Messi mérite la Coupe du monde », a-t-il tweeté.

“Est-il possible qu’un club puisse l’arracher à Man City?” lire un des commentaires.

Un utilisateur a fait l’éloge de la remarquable demi-finale d’Alvarez et a écrit: “Souvenez-vous de son nom, le plus jeune joueur après que Pelé ait obtenu un doublé en demi-finale et quatre buts lors de sa toute première Coupe du monde comme aucun autre Argentin n’a jamais atteint auparavant lors de sa première. . Quel talent.”

Une personne a fait une prédiction audacieuse dans les commentaires et a écrit: “La Coupe du monde revient à Rosario.” La ville natale de Lionel Messi est Rosario.

Lors de la demi-finale de la Coupe du monde, Messi s’est converti sur place pour prendre rapidement la tête de l’Albiceleste à la 34e minute contre la Croatie. Alvarez a marqué cinq minutes plus tard pour gagner un coussin de deux buts bien nécessaire pour l’Argentine. L’attaquant de Manchester City a de nouveau trouvé le fond du filet à la 69e minute pour sceller une place pour son équipe dans l’affrontement au sommet.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici