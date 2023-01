L’ancienne performance IIFA d’Alia Bhatt rappant sur “Ladki Beautiful” est brutalement torréfiée

Alia Bhatt se fait rôtir pour une vieille vidéo d’elle se produisant aux prix IIFA en 2017 où elle a rappé une partie de ‘Ladki Beautiful Kar Gayi Chull’. Bien que l’actrice ait fait ses preuves à Bollywood, elle a eu du mal à échapper aux allégations de népotisme sur les réseaux sociaux. L’ancien clip la montre danser et rapper des parties de la chanson “Kapoor and Sons” de manière douteuse. Les plans de réaction, bien qu’ils ne reflètent pas toujours avec précision ce qui se passe sur scène, de Varun Dhawan, Armaan Malik et Soni Razdan ont ajouté aux blagues.

“La seule fois où on préférerait Badshah”, a écrit un utilisateur de Twitter. “La vidéo que les relations publiques d’Alia ne veulent pas que vous voyiez”, a plaisanté un autre. “Cela m’a causé des douleurs physiques”, a déclaré un utilisateur. “J’aime la tranquillité avec laquelle le public regarde pendant qu’elle essaie de les faire avancer en chantant horriblement”, lit-on dans un tweet.

La seule fois où l’on préférerait Badshah— Kaddu est un gros laddu🌕 (@Saksham__1) 4 janvier 2023

La vidéo que les relations publiques d’Alia ne veulent pas que vous voyiez — Pallavi Sondhi (@PallaviSondhi) 4 janvier 2023

cela m’a causé des douleurs physiques – pute de la culture pop (@01_sakina) 4 janvier 2023

j’aime la tranquillité avec laquelle le public regarde pendant qu’elle essaie de les faire avancer en chantant horriblement – Sanjana (@ramachandranesk) 4 janvier 2023

En parlant de débats sur le népotisme, Karan Johar n’hésite pas à exprimer son amour pour Alia et ne voit aucune raison pour que les internautes soient négatifs à ce sujet. Dans une interview accordée à Siddharth Kanan, il a déclaré: «Je pense qu’Alia et moi nous faisons juste pleurer. Je vois beaucoup de haine pour la relation que nous partageons tous les deux, en ligne quand je regarde. Je ne sais pas pourquoi les gens s’énervent autant. J’ai le droit d’aimer quelqu’un avec mon cœur.”

Récemment, la page Instagram DietSabya a proposé une version ironique de Bollywood d’une couverture virale du New York Magazine montrant les têtes d’enfants de célébrités juxtaposées sur des torses de bébé. La couverture du New York Magazine indique « Elle a les yeux de sa mère. Et l’agent.”

