L’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, condamnée à plus de 11 ans de prison

L’ancienne PDG de Theranos Elizabeth Holmes (C) arrive au tribunal fédéral avec son partenaire Billy Evans (R) et sa mère Noel Holmes le 18 novembre 2022 à San Jose, en Californie.

La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, a été condamnée vendredi par un tribunal fédéral à plus de 11 ans de prison, à la suite de sa condamnation pour quatre chefs d’accusation de fraude criminelle.

Le tribunal a conclu qu’elle avait trompé les investisseurs, y compris Rupert Murdoch de News Corp. et une foule d’autres sommités, sur l’efficacité de la technologie de test sanguin de Theranos.

Holmes a été condamné en janvier par le tribunal de district américain du district nord de Californie.

Holmes a pleuré en parlant au tribunal avant sa condamnation.

“J’ai adoré Theranos. C’était le travail de ma vie”, a déclaré Holmes. “Mon équipe signifiait le monde pour moi. Je suis dévasté par mes échecs. Je suis tellement désolé. J’ai tout donné pour bâtir mon entreprise.”

Son équipe de défense a fait valoir qu’elle devrait faire face à une peine maximale de 18 mois, selon les documents judiciaires.

Le Wall Street Journal a dévoilé pour la première fois l’histoire de la façon dont la technologie de test sanguin de Theranos avait du mal à répondre aux attentes en 2015. Des dénonciateurs et d’autres témoins sont venus fournir des récits détaillés de la façon dont Holmes et l’ancien chef d’exploitation Ramesh “Sunny” Balwani ont trompé patients, partenaires , les investisseurs et les employés sur les progrès de l’entreprise et les capacités de sa technologie.

“Merci de m’avoir reçu. Merci pour la courtoisie et le respect que vous m’avez témoignés”, a-t-elle déclaré vendredi. “J’ai ressenti une profonde douleur pour ce que les gens ont vécu parce que je les ai laissé tomber. Aux investisseurs, aux patients, je suis désolé.”

Les procureurs ont requis une peine de 15 ans pour l’ancienne milliardaire enceinte de 38 ans et célébrité de la Silicon Valley.

En juillet, Balwani a été reconnu coupable de 12 accusations de fraude criminelle. Sa condamnation est fixée au mois prochain.

Le juge du tribunal de district américain Edward Davila a prononcé la sentence. Davila a présidé le procès pour fraude de Holmes.

L’ancien milliardaire avait tenté de se déplacer pour un nouveau procès après qu’un ancien employé se soit présenté à sa porte en août pour lui parler. Le partenaire de Holmes, Billy Evans, a déclaré au tribunal que l’ancien employé avait fait des remarques pleines de remords dans leur résidence commune.

Mais cet employé, Adam Rosendorff, a déclaré au tribunal que ses propos étaient dus à la détresse à l’idée qu’un enfant passe du temps sans sa mère. La fondatrice de Theranos a donné naissance en juillet à son premier enfant, et en attend un autre.

