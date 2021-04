L’ancien patron du bureau de poste a aujourd’hui quitté ses fonctions de conseil d’administration à Morrisons et à Dunelm après que 39 maîtres de poste eurent annulé leurs condamnations pour vol et fraude.

Paula Vennels a démissionné de façon dramatique de ses postes de directrice non exécutive dans les grandes chaînes à la suite du scandale des erreurs judiciaires.

L'ancienne directrice générale du bureau de poste, Paula Vennells, a démissionné de son poste de membre non exécutif du conseil d'administration des grands détaillants Dunelm et Morrisons

L'ancienne employée du bureau de poste Janet Skinner (à gauche) devant la Royal Courts of Justice de Londres, après avoir vu sa condamnation annulée par la Cour d'appel

L'ancien employé de la poste, Noel Thomas, condamné pour fausse comptabilité en 2006, célèbre avec sa fille Sian devant la Royal Courts of Justice de Londres

Dans de brèves mises à jour de la Bourse de Londres, les deux sociétés ont déclaré qu’elle quitterait les fonctions, qui incluent les responsabilités de fixation de la rémunération des dirigeants et de respect de la responsabilité d’entreprise.

Elle a remporté 89 000 £ d’honoraires de Morrisons et 30 000 £ de Dunelm l’année dernière, selon les derniers comptes annuels publiés.

Le président de Dunelm, Andy Harrison, a déclaré: «Nous respectons la décision de Paula de quitter le conseil d’administration et je tiens à la remercier pour la contribution positive qu’elle a apportée à l’entreprise depuis sa nomination en septembre 2019.»

Le président de Morrisons, Andrew Higginson, a ajouté: «Paula a été une directrice non exécutive perspicace, efficace et travailleuse, et, au nom du conseil d’administration, je tiens à la remercier pour sa contribution significative au cours des cinq dernières années.»

Les mesures sont survenues alors que l’ancienne patronne du bureau de poste a déclaré qu’elle était «vraiment désolée» pour les «souffrances» causées aux sous-postes qui avaient été condamnés à tort pour des infractions.

Mme Vennells, qui est ministre associée dans le diocèse de St Albans, a présenté ses excuses dimanche en annonçant qu’elle se retirerait de ses fonctions régulières dans l’église à la suite du scandale Horizon.

Des centaines de sous-postmasters ont été poursuivis pour vol, fraude et fausse comptabilité en raison du système comptable Horizon défectueux de la Poste, qui présentait dès le départ «des bugs, des défauts et des erreurs».

Vendredi, 39 anciens sous-chefs de poste qui ont été condamnés et même emprisonnés sur la base des données d’Horizon ont vu leur condamnation annulée par la Cour d’appel.

Mme Vennells, qui était directrice générale du bureau de poste de 2012 à 2019, a déclaré qu’elle se retirerait de ses fonctions paroissiales habituelles à la suite de la décision.

Mme Vennells, qui a été nommée CBE pour «services à la poste et à la charité», est ministre associée à Bromham, Oakley et Stagsden, Bedfordshire.

L'ancien employé du bureau de poste Tom Hedges (au centre) lance une bouteille de champagne pour célébrer à l'extérieur de la Royal Courts of Justice

L'ancienne employée du bureau de poste Janet Skinner (au centre), avec sa nièce Hayley Adams (à droite) et sa fille Toni Sisson, célébrant devant la Royal Courts of Justice

Le diocèse a déclaré qu’elle avait informé l’évêque de St Albans, le Rt Rev Alan Smith, qui est le fils d’un ancien maître de poste.

Dans un communiqué, Mme Vennells a déclaré: «Je suis vraiment désolée pour les souffrances causées aux 39 sous-postes à la suite de leurs condamnations qui ont été annulées la semaine dernière.

«Il est évident que mon engagement avec la Poste est devenu une distraction par rapport au bon travail entrepris dans le diocèse de St Albans et dans les paroisses que je sers.

«Je me suis donc retiré avec effet immédiat du ministère paroissial régulier et j’ai l’intention de me concentrer pleinement sur la collaboration avec l’enquête gouvernementale en cours pour garantir que les sous-chefs de poste concernés et le grand public obtiennent les réponses qu’ils méritent.»

L’évêque de St Albans a déclaré qu’il était «juste» que Mme Vennells «se retire du ministère public» après la décision.

Il a déclaré: «En tant que fils d’un ancien sous-poste, j’exprime ma détresse face à l’erreur judiciaire dont ont souffert tant de sous-postes.

«Eux et leurs familles sont dans mes pensées et mes prières. Je suis heureux que ces appels et des appels antérieurs aient annulé des condamnations jugées injustes. »

Mme Vennells a quitté la poste en 2019, des mois avant un jugement accablant de la Haute Cour dans une action civile intentée contre elle par des centaines d’anciens sous-postes.

La poste savait qu’il y avait «de graves problèmes de fiabilité» du système informatique développé par Fujitsu, qui a été déployé dans les succursales en 2000, mais a continué à porter «de graves accusations criminelles contre les sous-postes sur la base des données d’Horizon», le La cour d’appel a déclaré vendredi.

Lord Justice Holroyde a déclaré que le bureau de poste «a effectivement fait pression sur tout sous-poste qui cherchait à contester son exactitude».

Trois des anciens sous-postes, Wendy Cousins, Stanley Fell et Neelam Hussain, ont vu leurs recours rejetés par le tribunal parce que «la fiabilité des données d’Horizon n’était pas essentielle à la poursuite».

Après que la décision a été rendue à la Royal Courts of Justice de Londres, d’anciens sous-officiers dont les condamnations ont été annulées ont appelé à une enquête publique sur le scandale qui a «détruit» la vie des gens.

La Commission d’examen des affaires pénales, qui enquête sur les erreurs judiciaires potentielles, a encouragé tous les autres anciens employés de la poste à envisager de contester leurs condamnations à la suite de la décision.

Le directeur général de la poste, Nick Read, a déclaré: «L’annulation des condamnations historiques est une étape vitale pour aborder pleinement et correctement le passé alors que je m’efforce de corriger ces torts aussi rapidement que possible, et il doit y avoir une compensation qui reflète ce qui s’est passé.

D'anciens employés de bureau de poste célèbrent devant la Royal Courts of Justice, Londres, après avoir vu leurs condamnations annulées par la Cour d'appel

Emma Jones, la fille du maître de poste aujourd'hui décédé Julian Wilson, devant la Royal Courts of Justice de Londres, après l'annulation de la condamnation de son père