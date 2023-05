L’ancienne olympienne Charmaine Crooks élue présidente de Canada Soccer pour un an

Charmaine Crooks a été élue présidente de Canada Soccer.

L’ancien olympien a battu l’ancien vice-président de Canada Soccer, Rob Newman, pour le poste le plus élu lors de l’assemblée annuelle de l’instance dirigeante à Saint John.

Crooks a été élevé au poste de président par intérim de vice-président fin février après la démission de Nick Bontis, reconnaissant que des changements étaient nécessaires pour parvenir à la paix de travail avec les équipes nationales masculines et féminines du Canada.

Le mandat de Crooks dure un an, ce qui correspond au temps qu’aurait duré la nomination de Bontis. Il y aura une autre élection dans un an, cette fois pour un mandat complet de quatre ans.

L’assemblée annuelle des membres de Canada Soccer se déroule jusqu’à dimanche.

Crooks, quintuple olympien qui a remporté la médaille d’argent au relais 4×400 mètres sur piste aux Jeux de Los Angeles en 1984, siège au conseil d’administration de Canada Soccer depuis 2012-2013 et en est le vice-président depuis janvier 2021.

Newman a siégé au conseil d’administration de Canada Soccer pendant 10 ans (2002-03 à 2011-12), dont quatre ans en tant que vice-président (2008-09 à 2011-12). Ancien président de Saskatchewan Soccer, il est actuellement président et chef de la direction de BC Sport.

Il y avait 85 votes à gagner parmi les membres lors de l’assemblée annuelle, répartis principalement par géographie – avec 10 chacun pour l’Ontario et le Québec, huit chacun pour l’Alberta et la Colombie-Britannique, quatre chacun pour la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan, trois chacun pour le Manitoba et la Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, et deux pour Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Les 25 autres votes provenaient des joueurs (deux votes, un de chaque équipe nationale), des ligues et clubs professionnels du Canada (21), des arbitres (un) et des entraîneurs (un).

Canada Soccer n’a pas dévoilé le total des votes lors de l’annonce des résultats.

REGARDER | Les dirigeants de Canada Soccer interrogés sur le traitement de l’équipe féminine :