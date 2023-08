L’ancienne numéro un mondiale, Caroline Wozniacki, revient après trois ans à l’Omnium WTA de Montréal

Caroline Wozniacki, qui est également une ancienne numéro un mondiale, a fait son retour alors qu’elle participait à l’Open WTA de Montréal mardi, après avoir pris une mise à pied de plus de trois ans.

La star danoise Wozniacki (33 ans) a battu la 115e australienne classée, Kimberly Birrell 6-2,6-2 à son retour lors de l’épreuve sur terrain dur alors qu’elle se prépare pour l’US Open qui débute le 28 août à New York.

« Je suis heureux », a déclaré Wozniacki. « Un peu fatigué. C’était juste amusant d’être à nouveau là-bas pour jouer sur le court central devant une grande foule. Je suis juste ravi d’avoir pu gagner mon premier match en 3 1/2 ans. »

Son adversaire au deuxième tour sera la championne en titre de Wimbledon Marketa Vondrousova, la numéro 10 mondiale tchèque qui a évincé Mayar Sherif, 33e égyptienne, 6-4, 6-2.

Wozniacki, le champion de l’Open d’Australie 2018, a pris sa retraite après une défaite au troisième tour à l’Open d’Australie 2020. Elle a donné naissance à deux enfants et est devenue commentatrice à la télévision, ses journées de jeu WTA semblant terminées.

Mais Wozniacki a annoncé en juin qu’elle faisait un retour et a reçu des entrées wildcard à Montréal et au tournoi de Cincinnati la semaine prochaine comme tremplins vers l’US Open, où elle a été finaliste en 2009 et 2014.

Avant sa retraite, Wozniacki a remporté 30 titres et 635 matchs en carrière. Elle a passé 71 semaines au sommet du classement.

Elle remporte maintenant sa première victoire en tant que mère, après avoir donné naissance à son fils James et à sa fille Olivia dans les 1293 jours depuis son éviction par Ons Jabeur à Melbourne en 2020.

« C’est assez fou », a-t-elle dit. « Je regardais juste l’horloge en fait. Mes enfants font la sieste en ce moment, ce qui est génial. Alors je vais les attraper après avoir fait un peu de traitement et de nourriture et tout ça.

« C’est la bonne partie de jouer tôt. J’ai encore l’après-midi avec eux. »

Wozniacki a abandonné le match d’ouverture mais s’est rallié pour remporter les quatre derniers matchs du premier set, le dernier sur une double faute de Birrell après 43 minutes.

« J’étais définitivement un peu rouillé », a déclaré Wozniacki.

Wozniacki a breaké pour un avantage de 4-2 dans le deuxième set, a conservé une avance de 5-2 et a de nouveau breaké sur un revers gagnant pour assurer la victoire après 97 minutes, levant les bras vers le ciel avec un sourire de joie devant son exploit.

« Je suis juste excité d’être de retour et de concourir, et je pense que c’est si spécial pour moi d’avoir ma famille ici », a déclaré Wozniacki. mes enfants que maintenant, surtout le plus âgé, commencent à vraiment comprendre et à vraiment découvrir le monde et les différents pays, je pense que c’est tellement cool. »

Son retour des courts d’entraînement aux matchs a été une étape majeure pour Wozniacki.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre », a déclaré Wozniacki. « Vous avez toutes ces choses dans votre tête que c’est ainsi que vous êtes censé jouer et que vous êtes censé faire ceci et cela, mais être Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce que j’allais proposer quand j’étais sur le terrain parce que je n’avais pas joué de vrai match depuis si longtemps.

« Il s’agissait de ne pas se décourager si je faisais une erreur et de ne pas être trop excité quand je réussissais un bon coup. Donc, c’était juste une sorte de soirée pour ces émotions. Je pense que tout est pris en considération, je suis très content de la façon dont j’ai joué aujourd’hui et de la façon dont je m’en suis sorti. »

