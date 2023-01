L’ancienne n°1 mondiale Ashleigh Barty annonce sa grossesse

L’ancienne joueuse de tennis n°1 mondiale Ashleigh Barty a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle était enceinte.

Barty a partagé ses nouvelles en publiant une photo sur Instagram qui présentait des chaussures de bébé avec l’un de ses chiens.

“2023 devrait être la meilleure année à ce jour”, a écrit l’Australien de 26 ans. “Nous sommes tellement excités pour notre nouvelle aventure. Origi est déjà la grande sœur protectrice.”

Barty, mariée à Garry Kissick, a annoncé sa retraite en mars, deux mois après avoir remporté l’Open d’Australie. Elle a également remporté des titres en simple du Grand Chelem à l’Open de France 2019 et à Wimbledon 2021.

Elle a remporté 27 titres combinés (15 simples et 12 doubles) et a gagné près de 24 millions de dollars en prix.

Barty a occupé la première place de la WTA pendant 114 semaines consécutives, la quatrième plus longue séquence de l’histoire. Seules Steffi Graf (186 semaines), Serena Williams (186) et Martina Navratilova (156) ont eu des courses plus longues.

