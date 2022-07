L’ancienne n ° 1 Venus Williams reçoit une entrée Wild Card

La septuple championne du Grand Chelem, Venus Williams, a obtenu une place de choix dans le tableau principal de l’Omnium Banque Nationale le mois prochain.

Elle concourra à Toronto pour la première fois depuis 2019 et reviendra jouer en simple sur le circuit WTA pour la première fois depuis août 2021.

L’ancienne n ° 1 mondiale et quintuple championne de Wimbledon a joué pour la dernière fois lorsqu’elle s’est associée à Jamie Murray de Grande-Bretagne lors du tirage au sort en double mixte de Wimbledon plus tôt ce mois-ci. Williams est 41 fois championne WTA en simple et médaillée d’or olympique.

Sa sœur Serena Williams joue également à Toronto, marquant son premier événement nord-américain sur terrain dur en deux ans.

La triple championne de Toronto y a joué pour la dernière fois en 2019, lorsqu’elle a pris sa retraite en raison de spasmes au dos lors de la finale contre Bianca Andreescu du Canada. Andreescu a battu Serena Williams un mois plus tard lors de la finale de l’US Open.

Andreescu a également reçu une wildcard parmi les 20 premiers pour l’Omnium Banque Nationale.

Trois autres jokers seront distribués aux joueurs canadiens à l’approche du début du tournoi, qui se déroulera du 6 au 14 août.

