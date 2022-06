L’ancienne Miss Brésil Gleycy Correia est décédée à 27 ans après une amygdalectomie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Maintenant, le Brésil pleure sa perte. Correia, qui a été couronnée Miss Costa do Sol et Miss United Continents Brazil en 2018, est décédée lundi à 27 ans d’une insuffisance rénale. Elle n’a jamais repris conscience.

Mais cinq jours plus tard, l’ancienne Miss Brésil a fait une hémorragie et est tombée dans le coma pendant plus de deux mois.

« Nous sommes profondément attristés par cette perte », a déclaré le pasteur de la famille Lidiane Alves au Washington Post. « C’était une femme incroyable et très aimée de tous. Ce ne sera pas facile de vivre sans son sourire et son éclat.

Les amygdales, deux ganglions lymphatiques à l’arrière de la gorge, aident à filtrer les bactéries pour prévenir les infections dans le corps. Ils sont retirés pour traiter les problèmes respiratoires qui interfèrent avec le sommeil et parfois les infections récurrentes. L’amygdalectomie, autrefois courante, est généralement une intervention ambulatoire réalisée sous anesthésie générale. C’est considéré comme une opération relativement sûre et routinière; les estimations de la mortalité varient de 1 décès pour 10 000 à 1 pour 40 000.

Correia, mannequin, esthéticienne et influenceuse avec plus de 56 000 abonnés sur Instagram, était une chrétienne évangélique qui publiait souvent sur Dieu et sa foi. Née à Macaé, une ville de la côte atlantique brésilienne à 200 km au nord-est de Rio de Janeiro, elle a travaillé dès son plus jeune âge.