L’ancienne Miss Argentine et Miss Puerto Rico se sont mariées en secret — RT Games & Culture

Fabiola Valentin et Mariana Varela, respectivement ex-Miss Porto Rico et Miss Argentine, ont récemment révélé qu’elles s’étaient secrètement mariées après deux ans de relation. Les deux finalistes du concours de beauté ont annoncé leur mariage via une bobine Instagram de 30 secondes mercredi.

Varela, 26 ans, et Valentin, 22 ans, disent s’être rencontrés lors du concours Miss Grand International en Thaïlande en 2020, où ils ont représenté leur pays d’origine. Après avoir atteint le top 10, les deux sont devenus des amis proches sur les réseaux sociaux, mais leur relation amoureuse est restée secrète jusqu’à présent.

Dans leur publication Instagram mercredi, les deux mannequins ont partagé des moments de leur relation, ainsi que la demande en mariage. Ils ont également partagé les deux alliances assorties qu’ils ont apparemment échangées à San Juan, Porto Rico, où ils se sont mariés le 28 octobre.

Le couple a reçu une vague de soutien de la part de fans, de célébrités et d’autres candidats au concours les félicitant pour leur mariage.

Le compte officiel de Miss Grand International a également publié des photos des deux anciens candidats devenus amants, écrivant “Félicitations à vous deux. MGIO soutient toujours ‘LOVE’ sans frontières.