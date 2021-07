L’ancienne Miss America Vanessa Williams organisera les célébrations du 4 juillet aux États-Unis | Actualités culturelles

New Delhi: Pour les célébrations du Capitole le 4 juillet 2021, l’actrice et ancienne Miss America Vanessa Williams sera l’animatrice et interprétera également la chanson « Lift Every Voice and Sing » en l’honneur de Juneteenth (19 juin), un déclaré fête nationale aux États-Unis célébrant l’émancipation des Afro-Américains de l’esclavage.

Dans une interview accordée à l’Associated Press (AP), elle a déclaré que la célébration du 4 juillet serait un excellent moyen de commémorer le 15 juin. « C’est pour célébrer la merveilleuse opportunité que nous avons maintenant de célébrer Juneteenth. Nous sommes donc à l’image de l’époque », a-t-elle déclaré.

Pour les non avertis, la célébration du Capitol Fourth a lieu chaque année en l’honneur du jour de l’indépendance de l’Amérique (4 juillet) et est diffusée sur PBS. Il est traditionnellement présenté depuis la pelouse ouest du Capitole des États-Unis à Washington. Cette année, l’émission marquera 41 glorieuses années à l’antenne.

En raison de COVD-19, la célébration n’aura pas lieu en direct, selon la déclaration de Williams à l’AP. Elle a précisé: « Les artistes seront éloignés à New York et en Californie, à Nashville, partout. »

Williams, la première femme afro-américaine à être couronnée Miss America, interprétera la chanson « Lift Every Voice and Sing », un hymne noir populaire.

En dehors d’elle, des artistes tels que Cynthia Erivo, Christopher Jackson et Laura Osnes, Gladys Knight, Alan Jackson, Jennifer Nettles et l’emblématique Jimmy Buffett participeront également à la célébration distante mais animée.

Fait intéressant, dans la même interview, Williams a révélé que les astronautes de l’espace donneraient des messages spéciaux pour la célébration du 4 juillet, donnant à l’événement une expérience «hors du monde».