L’ancienne Miss America Cara Mund envisage de se présenter au Congrès

BISMARCK, ND (AP) – Cara Mund, une ancienne Miss America qui a attiré l’attention en critiquant l’organisation vers la fin de son règne en 2018, prévoit de se présenter au Congrès du Dakota du Nord en tant qu’indépendante.

Mund a annoncé sa candidature samedi et a déclaré qu’elle commencerait à recueillir les 1 000 signatures dont elle avait besoin pour être inscrites sur le bulletin de vote, a rapporté le Bismarck Tribune.

Si Mund recueille suffisamment de signatures, elle affrontera en novembre la représentante républicaine américaine Kelly Armstrong, qui brigue un second mandat, et le démocrate Mark Haugen de Bismarck, un conseiller diplômé de l’Université de Mary qui a longtemps travaillé comme ambulancier.

“Je suis tellement fier d’être un Dakota du Nord”, a déclaré Mund dans un communiqué. « Ce serait un honneur et un privilège de représenter le peuple de notre État au Congrès. Je suis prêt à me mettre au travail et j’ai hâte de donner la priorité aux habitants du Dakota du Nord.

Mund a déclaré en 2018 qu’elle avait été victime d’intimidation et réduite au silence par des dirigeants de l’organisation Miss America. Le chef du conseil d’administration de l’organisation a par la suite démissionné.

Mund a déclaré que son passage en tant que Miss America l’avait inspirée à s’impliquer dans la fonction publique. Elle est diplômée de la Harvard Law School plus tôt cette année.

The Associated Press