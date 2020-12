La fille d’une femme de 80 ans tuée lors du tir d’une grenade lacrymogène dans son appartement par la police anti-émeute française il y a deux ans a porté plainte contre l’ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner pour ce décès.

En 2018, Zineb Redouane fermait les volets de son appartement à Marseille lorsqu’elle a été heurtée par la cartouche, tirée lors d’une manifestation des Gilets jaunes. Les experts ont estimé qu’il voyageait à plus de 97 km / h lorsqu’il a frappé sa poitrine et son visage, et elle est décédée à l’hôpital peu de temps après. Un rapport plus tôt cette année sur l’incident a effacé la police de tout acte répréhensible.

Cependant, une enquête récente menée par l’organisation non gouvernementale française Disclose, à partir de reconstructions réalisées par un groupe de recherche de l’Université de Londres, a contredit ce rapport et allégué que l’officier qui avait tiré la cartouche visait des maisons d’habitation.

Suite aux découvertes de l’ONG, la fille de Redouane, Milfed, a maintenant porté plainte contre Castaner, qui était ministre de l’Intérieur au moment du décès de sa mère.

L’avocat de sa fille, Yassine Bouzrou, a accusé à plusieurs reprises l’ancien ministre et d’autres d’entraver la justice, et maintenant, dans la plainte officielle, il l’accuse de dissimuler et d’interférer avec des preuves.

Castaner, qui dirige actuellement la décision La République En Marche! parti, a affirmé à plusieurs reprises que la mort de Redouane n’était pas liée à la grenade lacrymogène. En 2019, déclarant que la police l’a tuée comme fausse, il a déclaré à la radio française Inter, «Nous devons arrêter ce discours sur la violence policière».

La plainte va maintenant être entendue devant la Cour de justice de la République – un tribunal spécial qui a été mis en place pour juger les affaires de faute ministérielle.

