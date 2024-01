L’ancienne milieu de terrain de Chelsea, Jessie Fleming, voit une opportunité pour un « rôle plus cohérent » avec Thorns

Mercredi, le Portland Thorns FC a annoncé la signature de l’internationale canadienne Jessie Fleming de Chelsea jusqu’en 2026, en attendant la réception de son visa et de son certificat de transfert international. Les frais de transfert s’élèvent à 255 000 $ avec conditions, selon une source de l’équipe qui a été informée des négociations.

Fleming a signé avec Chelsea en 2020, après la conclusion de sa carrière dans la NCAA avec l’UCLA, et a joué un rôle clé dans leur campagne pour le titre au cours de la saison 2021-2022, bien qu’elle ait eu du mal à voir des minutes cohérentes ces derniers temps.

« Ajouter un joueur du calibre de Jessie est une étape importante pour nous alors que nous continuons à bâtir l’effectif pour 2024 et au-delà », a déclaré l’entraîneur-chef de Thorns, Mike Norris. « Jessie a une grande capacité à se connecter et à créer au milieu de terrain, ce qui fait d’elle une option très dynamique pour nous au milieu de terrain. Son oeil pour une passe finale sera un grand atout pour notre première ligne. Ajoutez à cela ses capacités physiques pour aller au box-to-box, nous sentons que nous avons acquis une milieu de terrain de classe mondiale très complète.

Fleming, 25 ans, a été un joueur clé dans la course à la médaille d’or du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo. L’équipe cherche à défendre son titre olympique cet été en France.

“Je suis excitée pour la ville, les fans, vraiment excités de vivre une autre année avec Sincy”, a déclaré Fleming à The Athletic, peu de temps après avoir terminé sa séance photo d’introduction pour l’annonce. « Faire partie d’une équipe qui a une histoire très réussie dans la NWSL, et il y a beaucoup de joueurs dans l’équipe, en particulier au milieu de terrain, avec lesquels je suis très heureux de jouer et de grandir. Et étant Canadien, avoir l’opportunité de jouer un peu plus près du Canada et de ma famille est aussi un autre énorme bonus pour moi. Je suis juste prêt à me mettre au travail.

Fleming a également expliqué pourquoi le moment était venu de bouger, en prévision des Jeux olympiques, et de ce qu’elle attend le plus avec impatience à Portland.

Cette interview a été éditée pour plus de clarté et de longueur.

Qu’en est-il de la NWSL et de Thorns qui vous ont fait penser que c’était le bon moment pour bouger ?

Quand je regarde les différentes ligues à travers le monde, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Après la NWSL, en tant que fan ces dernières années, c’est assez fou à quel point la ligue est compétitive et les résultats peuvent varier d’une semaine à l’autre. C’est quelque chose qui me passionne vraiment, à quel point la ligue est compétitive. Il y a tellement de bons joueurs dans la ligue en ce moment, et à Portland également, que je suis ravi de jouer avec et contre.

J’aime Chelsea, j’aime mes coéquipiers et j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris de cette expérience. Mais pour moi, cela semblait être une bonne opportunité au bon moment d’espérer jouer un rôle plus important et plus cohérent pour un club, et une bonne étape pour moi de continuer à développer mon jeu.

Une chose qui m’a particulièrement enthousiasmé à propos de Portland, c’est la relation que le club et les joueurs entretiennent avec les fans et la communauté. Parfois, dans un grand club comme Chelsea, il peut être difficile de laisser sa marque et d’influencer la communauté de manière positive. Je suis vraiment excité de m’impliquer dans la communauté et la ville.

Vous venez d’arriver en ville, qu’attendez-vous avec impatience dans votre nouvelle maison ? Êtes-vous un amateur de café ? J’ai l’impression que c’est une règle à Portland.

J’adore la culture du café. J’ai entendu dire que c’était une ville vraiment favorable aux cyclistes. Et j’adore mon vélo. (Fleming a déclaré plus tard qu’elle possédait un vélo urbain à une vitesse.) J’ai beaucoup entendu parler de toutes les librairies et je suis définitivement un peu un rat de bibliothèque. Mes parents sont également de fervents randonneurs et aiment le plein air, donc je suis sûr qu’ils seront ici et que nous pourrons découvrir quelques sentiers à proximité. Je pense que la ville me convient vraiment bien. Je veux dire, j’ai un grand sourire sur mon visage quand je te parle de ce genre de choses.

(Photo : Gaspafotos/Getty Images)