L’ancienne messe latine trouve un nouveau public américain, malgré la désapprobation du pape

La grand-messe du dimanche commence avec de l’eau bénite aspergée dans l’allée, et elle présente des panaches d’encens et des sons de cloches, un orgue à tuyaux et un chant grégorien. Les hommes ont tendance à porter des costumes et des cravates et la plupart des femmes portent des jupes et des mantilles en dentelle sur la tête, ces dernières étant un signe traditionnel d’humilité et de féminité. Il est difficile de se garer à proximité le dimanche.

“Il n’y a rien d’exceptionnel ici”, s’est opposé le révérend chanoine JB Commins, 33 ans, qui vit dans le presbytère en brique d’à côté. “Dans d’autres endroits où la messe traditionnelle est célébrée, c’est une croissance exponentielle.”

Se penchant sur les exigences d’une expérience religieuse intense, de nombreux partisans de la messe latine cherchent un retour non seulement aux anciens rituels, mais aux anciennes valeurs sociales et aux rôles de genre. Ici, les arcanes et la rigueur ne sont pas des obstacles à l’accessibilité mais des attractions qui lient les croyants à une longue histoire de clarté spirituelle, qu’ils considèrent comme un contraste frappant avec l’église moderne.

La pandémie a accéléré la fracture, car les paroisses traditionnelles sont généralement restées fermées plus longtemps, poussant certains catholiques à rechercher de nouvelles paroisses. De nombreux participants disent avoir découvert des podcasteurs et des influenceurs traditionalistes qui les ont tournés vers la messe plus âgée.

Bien que les catholiques dans leur ensemble constituent une cohorte politiquement diversifiée aux États-Unis, les participants fréquents à la messe ont tendance à être plus conservateurs : 63 % des catholiques qui assistent à la messe au moins une fois par mois ont soutenu Donald J. Trump lors de l’élection présidentielle de 2020, contre 53 % des participants moins fréquents, selon le Pew Research Center. Des enquêtes informelles ont révélé que les participants à la messe latine non seulement assistent à la messe plus souvent, mais ont des opinions presque universellement conservatrices sur des sujets tels que l’avortement et le mariage homosexuel.

Avant la messe de 11 heures à Saint-Joseph un dimanche début octobre, à laquelle assistaient quelque 300 personnes, le chanoine Commins a lu une annonce de l’archevêque Allen Vigneron de Detroit, exhortant les catholiques à “agir” pour faire échouer un amendement au scrutin qui consacrerait un droit à l’avortement dans la constitution de l’État. (Les électeurs de l’État ont ensuite approuvé la mesure.)