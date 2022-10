L’ancienne mariée adolescente de Jerry Lee Lewis revient sur la mort de la star, leur mariage choquant: “J’étais l’adulte”

Myra Lewis Williams, l’ancienne épouse adolescente de Jerry Lee Lewis, pleure la perte du pionnier du rock ‘n’ roll.

Le dernier survivant d’une génération qui comprenait les autres interprètes Elvis Presley, Chuck Berry et Little Richard, est décédé vendredi matin à 87 ans. Le pianiste rebelle né en Louisiane connu sous le nom de “The Killer” a fait sa marque avec des tubes tels que Fire” et “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”.

“C’est une période triste pour l’industrie de la musique et pour le monde”, a déclaré l’homme de 78 ans à Fox News Digital. “Ils ont perdu un grand artiste, un homme très talentueux.”

Lewis et Williams, son cousin germain, se sont mariés en 1957 alors qu’il avait 22 ans et elle en avait 13. Leur histoire a déjà été relatée dans le film de 1989 “Great Balls of Fire” avec Dennis Quaid en tant qu’interprète et Winona Ryder en tant qu’ancienne Myra Gale. Marron. Williams a également écrit deux livres sur sa vie, dont “The Sparked That Survived” de 2016.

“Il était parti en Louisiane et est revenu”, se souvient-elle. “Il m’a appelé dans sa voiture et m’a montré quelque chose. C’était une licence de mariage. Il avait emmené une de ses amies au palais de justice. Elle s’est fait passer pour moi et a signé la demande de licence de mariage. Et il m’a apporté sa licence de mariage à la maison. pour qu’on se marie. Je l’ai regardé et j’ai dit : ‘Jerry, tu es fou ? Mon papa va te tuer.’ Et il a dit, ‘Oh non, il ne le fera pas. Ton papa m’aime et ta maman m’aime.’ Je n’arrêtais pas de lui dire : ‘Ils vont te tuer.'”

“Le lendemain, il a dit : ‘Tu veux aller au cinéma ou quelque chose comme ça ?'”, a partagé Williams. “J’ai dit: ‘OK, bien sûr.’ Nous sommes donc montés dans la voiture et il est allé directement chez le prédicateur qui nous a mariés. Je suppose qu’il avait tout préparé. J’étais comme un cerf pris dans les phares. Vous regardez juste et vous vous demandez, ‘Oh mon Dieu, où suis-je ? Que se passe-t-il ? Comment cela se passe-t-il ?”

“Et c’est comme ça qu’on s’est marié,” gloussa-t-elle.

Cependant, comme Williams l’avait prédit, ses parents n’étaient pas ravis de l’union. Elle a décrit comment Sam Phillips, le fondateur de Sun Records, a exhorté Lewis à “sortir de la ville” rapidement.

“Il lui a dit que mes parents avaient trouvé [his] licence de mariage », a-t-elle dit. « Et ce papa le cherchait avec son fidèle petit pistolet. Sam a emmené Jerry à l’aéroport et l’a mis dans un avion. Je ne suis même pas sûr que Jerry se souvienne où il est allé, mais il a juste été mis dans le premier avion qui partait parce que papa était furieux. Je veux dire, il était prêt à tuer. Je ne pense pas qu’il l’aurait fait par tous les moyens, mais il était vraiment en colère.”

Williams a déclaré que son père était descendu chez Sun Records prêt à affronter Lewis. Cependant, Phillips a réussi à calmer le patriarche furieux.

“Il a dit:” Maintenant, écoutez, nous ne pouvons pas voir l’avenir “”, a-t-elle déclaré. “‘On ne sait pas, peut-être que ce couple s’aime. Ils seront heureux et tout ira bien. Mais c’est fait et autant vivre avec.’ Papa a reculé et a dit: ‘Eh bien, voyons ce qui se passe alors.’ Il ne pouvait pas le changer. Il n’y avait pas moyen de contourner cela. Il n’y a jamais eu de grosse dispute à ce sujet… c’était juste une résolution. C’était comme ça. Et rien n’allait le changer.

Lewis était sur le point de remplacer Presley en tant que premier hit-maker du rock après que le chanteur de “Jailhouse Rock” ait été enrôlé dans l’armée. Cependant, alors que Lewis tournait en Angleterre, la presse a non seulement appris le mariage controversé avec Williams, mais que la star était toujours mariée à sa précédente épouse.

“Nous nous sommes mariés en décembre et nous sommes allés en Angleterre en mai”, a déclaré Williams. “… La tournée à Londres était réservée. Nous allions visiter un tas d’endroits en Europe. Ils ont dit à Jerry de ne pas m’emmener… Si j’avais su, j’aurais pu faire semblant d’être malade, faire n’importe quoi sauf y aller. Quand nous sommes arrivés, les journalistes étaient là quand tout le monde est descendu de l’avion. Jerry et tout le monde étaient interviewés et je me tenais juste dans le hall où ils allaient jouer. Un journaliste est venu vers moi et m’a dit : “Excusez-moi, mademoiselle, n’est-ce pas ? vous voir descendre de cet avion ? Qui êtes-vous ? J’ai dit : ‘Je ne suis personne.’ Mais il insista : « Qui es-tu ? Et j’ai dit, ‘Oh, je suis la femme de Jerry.’ Je peux aussi bien larguer la bombe au milieu de London Town.”

Le contrecoup a été rapide. La tournée de Lewis a été annulée. Il a été blacklisté de la radio. Ses revenus sont tombés du jour au lendemain à pratiquement rien.

“J’ai laissé le chat sortir du sac”, a déclaré Williams. “Mais je ne savais pas. Je n’avais pas d’instructions… J’ai essayé d’ignorer le journaliste, mais il a continué d’insister. Il savait que j’étais avec eux. Et quand j’ai dit ce que j’ai dit, c’était comme si ses cheveux avaient pris feu Il a juste décollé. Il a eu le scoop et j’ai laissé le chat sortir du sac. C’est comme ça que la carrière a piqué du nez quand nous sommes arrivés à Londres. J’ai largué la bombe. Ils l’ont prise et se sont enfuis.

Williams a déclaré qu’il était “ridicule” d’être qualifiée d'”enfant mariée” parce qu’elle “ne se sentait pas comme telle”.

“J’étais l’adulte dans la pièce et Jerry était l’enfant stupide”, a-t-elle déclaré. “J’étais plus adulte que Jerry. Il jouait toujours avec des vaporisateurs avec ses amis. J’ai eu affaire à [the controversy] beaucoup mieux que n’importe qui d’autre… Je n’avais pas pensé comme un enfant depuis longtemps. J’étais heureuse de penser que j’aurais une maison, un mari et des enfants. C’est ce que j’aspirais plus qu’autre chose. Je suis sorti et nous ai trouvé une maison. J’ai apporté l’argent à la banque après qu’il soit rentré de ses concerts.”

Le couple a accueilli deux enfants, un fils nommé Steve Allen Lewis en 1959 et une fille nommée Phoebe Lewis en 1963. Le mariage a finalement pris fin en 1970, lorsque Williams a divorcé de Lewis. Elle a porté plainte pour adultère et abus. Les ex sont restés cordiaux au fil des ans en raison du lien qu’ils partageaient avec leur fille. Leur fils est décédé en 1962 à l’âge de 3 ans d’une noyade dans une piscine.

Lewis s’est réinventé en tant qu’interprète country. Il a convaincu les disc-jockeys de lui donner une seconde chance, et l’industrie de la musique lui a finalement pardonné. Il a remporté trois Grammys et enregistré avec certaines des plus grandes stars de l’industrie.

Au cours de sa vie, Lewis s’est marié sept fois. Williams s’est brièvement remariée à Pete Malito de 1970 à 1972. Elle a dit “oui” une fois de plus à Richard Williams en 1984, et ils sont ensemble depuis. Le couple possède une société immobilière à Atlanta.

“J’ai eu une vie différente ici”, a-t-elle déclaré. « Et la plupart du temps, les gens n’ont aucune idée de qui j’étais !

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans son mariage avec Lewis. Cependant, Williams a déclaré qu’elle voulait revenir sur les moments les plus heureux qu’ils avaient.

“Nous étions en voiture de Memphis à la Louisiane et Phoebe avait environ trois ou quatre ans”, se souvient-elle. “Je lisais ce livre sur ce bébé canard qui s’était égaré de sa mère. Et il allait partout en disant : ‘Es-tu ma mère ?’ Ce pauvre petit canard était juste désespéré. Je me suis arrêté au milieu de ma lecture pour siroter mon Coca-Cola parce que j’avais tellement soif. Tout ce que vous pouviez entendre, c’était Jerry dire : “Eh bien ! Qu’est-il arrivé au canard ?” Il conduisait et écoutait l’histoire aussi. Ce souvenir ne sera jamais drôle pour moi.”

Est-ce que Williams recommencerait si elle le pouvait? Elle dit que c’est compliqué.

“C’est la question à laquelle il est le plus difficile de répondre, car cela changerait la vie de tout le monde – la mienne, la sienne, nos enfants”, a-t-elle déclaré. “C’est le chemin qui n’a pas été emprunté… Je ne sais pas. Je suppose que si je devais tout recommencer, je devrais faire certaines choses différemment. Je ne sais tout simplement pas lesquelles elles seraient.”

