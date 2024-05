L’ancienne maquilleuse de Sean « Diddy » Combs affirme l’avoir entendu battre Cassie « méchamment »

Musique





L’ancienne maquilleuse de Sean « Diddy » Combs a affirmé l’avoir entendu une fois battre brutalement son ex Cassie Ventura lors d’un séjour à l’hôtel en 2010.

«J’ai gardé ce secret pendant environ 14 ans» Mylah Morales a déclaré à Laura Coates de CNN Jeudi.

«Tout ce que j’entendais, c’était des cris et des cris», a-t-elle expliqué. « Quoi qu’il se passait dans [the hotel bedroom]je ne sais pas, mais tout ce à quoi je pensais, c’était de récupérer les affaires de Cassie et de commencer à les emballer et de la mettre en sécurité et de l’amener chez moi.

Mylah Morales, ancienne maquilleuse de Sean « Diddy » Combs, a affirmé jeudi qu’elle l’avait entendu battre son ex, Cassie Ventura, dans une chambre d’hôtel en 2010.

«Tout ce que j’entendais, c’était des cris et des hurlements», se souvient-elle lors de son entretien avec CNN.

Une fois la bagarre présumée terminée, Morales a décrit Ventura comme « grièvement battue » avec des nœuds dans les cheveux et un œil au beurre noir.

Le MUA a confirmé que ni elle ni Ventura ne s’étaient adressés à la police parce qu’ils étaient « terrifiés » par le « puissant » rappeur.

Une fois sortie de la pièce, Morales a affirmé que Ventura, aujourd’hui âgée de 37 ans, avait été « grièvement battue ». Elle se souvient que la chanteuse avait « des nœuds sur la tête, [a] œil au beurre noir [and a] lèvre cassée.

Morales a déclaré qu’elle avait immédiatement ramené la chanteuse de « Is It You » chez elle, où son ami médecin est venu la soigner en privé.

« C’était douloureux de voir Cassie comme ça parce qu’elle est, vous savez, un être humain magnifique », a poursuivi le MUA.

La déclaration de Morales est intervenue environ deux semaines après la fuite d’une vidéo de surveillance inquiétante montrant Combs battant Ventura dans un hôtel. CNN

Il l’a traînée et lui a donné des coups de pied alors qu’elle se recroquevilla sur le sol en position fœtale. CNN

Elle a confirmé que ni elle ni Ventura n’avaient contacté la police au sujet de l’agression, car « Puffy est une personne très puissante » et ils « étaient assez terrifiés ».

Page Six a contacté les représentants de Ventura et Combs au sujet de l’entretien de Morales, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Cet incident présumé était antérieur à l’attaque de 2016 filmée, au cours de laquelle Combs, 54 ans, avait violemment battu et traîné le mannequin pendant son séjour à l’hôtel InterContinental, désormais fermé, à Century City, en Californie.

Après la diffusion des images, Combs a affirmé qu’il était « dégoûté » de lui-même. Matteo Prandoni/BFA/Shutterstock

« Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable », a-t-il ajouté. FilImage

La star du hip-hop s’est exprimée après la diffusion des images, affirmant que ses actes l’avaient mortifié.

« Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable », a-t-il déclaré le 19 mai. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Je suis dégoûté. »

Pendant ce temps, Ventura a envoyé une réponse émotionnelle à la vidéo jeudi dernier.

Ventura a poursuivi le fondateur de Bad Boy Records pour viol et violences physiques en novembre dernier. Todd Williamson/Images de janvier/Shutterstock

Ils se sont réglés à l’amiable. Matteo Prandoni/BFA/Shutterstock

Le couple est sorti ensemble entre 2007 et 2018. Jeff Vespa

« L’effusion d’amour a créé un endroit où mon jeune moi peut s’installer et se sentir en sécurité maintenant, mais ce n’est que le début », a-t-elle écrit sur Instagram.

Elle a poursuivi : « La violence domestique est LE problème. Cela m’a brisé en quelqu’un que je n’aurais jamais pensé devenir.

La vidéo choquante a fait la une des journaux des mois après que Ventura a poursuivi Combs pour viol et années d’abus en novembre 2023. Ils ont réglé à l’amiable un montant non précisé.

Diddy a été accusé d’agression sexuelle dans le cadre de sept poursuites au cours des derniers mois. Romain Maurice/MÉGA

Ses domiciles ont récemment été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête sur un trafic sexuel. AFP via Getty Images

Le dépôt de plainte de Ventura était le premier d’une vague de poursuites pour agression sexuelle et physique contre Combs, sept sur huit l’accusant d’agression sexuelle. Le producteur a nié toutes leurs affirmations.

Le procès le plus récent a eu lieu la semaine dernière, dans lequel une femme a affirmé que le rappeur l’avait droguée et violée dans les années 1990 alors qu’elle était étudiante au Fashion Institute of Technology de New York.

Les domiciles de Combs ont récemment été perquisitionnés dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1.800.799.SAFE (7233) ou envoyez START au 88788.











