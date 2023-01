L’ancienne mannequin de Carl’s Jr., Charlotte McKinney, dévoile un physique tonique lors d’une “réinitialisation indispensable au paradis”

Charlotte McKinney fait grésiller les choses sous les tropiques.

Mardi, la mannequin et actrice américaine s’est rendue sur Instagram et a partagé une série de photos pour ses 2 millions de followers. La jeune femme de 29 ans a été vue affichant fièrement son physique tonique tout en profitant de la nouvelle année aux Bahamas.

Au cours de son escapade luxuriante, McKinney portait un bikini string lilas maigre qui mettait en valeur ses courbes et sa taille cintrée. La star a complété le look avec un paréo couleur écume de mer et des tresses blondes ébouriffées.

Dans un diaporama séparé publié mercredi, McKinney a été vu portant un deux-pièces scintillant et perlé de la marque de maillots de bain Ziah.

CHARLOTTE MCKINNEY LANCE LA CHAÎNE YOUTUBE ET PROMET À SES ABONNÉS UN REGARD « DANS LES COULISSES » DE SA VIE

“Retour au travail”, a légendé McKinney avec un emoji qui pleure. “Je me sens reconnaissant pour une réinitialisation bien méritée au paradis en famille.”

McKinney est devenue célèbre en 2015 lorsqu’elle a joué dans une publicité de Carl’s Jr. diffusée pendant le Super Bowl XLIX. Dans la publicité sensuelle, le corps apparemment nu de McKinney est stratégiquement bloqué par des produits alors qu’elle mange joyeusement un hamburger “entièrement naturel” au marché d’un fermier. McKinney était parmi plusieurs “Burger Babes” à jouer dans une publicité pour la chaîne de restauration rapide. Ses stars précédentes incluent Paris Hilton et Nina Agdal, entre autres.

L’annonce de McKinney est devenue virale et elle a rapidement été comparée au mannequin de Sports Illustrated Swimsuit Kate Upton. Elle a également fait sa marque en tant que Guess Girl.

Au fil des ans, McKinney est apparu dans plusieurs films, dont “Baywatch” en 2017. En 2019, McKinney a déclaré à Social Life qu’elle était impatiente de se concentrer sur une carrière à Hollywood.

“En ce moment, mon objectif principal est vraiment dans l’espace d’acteur, en faisant autant d’auditions que possible qui correspondent à ma passion, dont l’une est la comédie”, a expliqué McKinney au point de vente à l’époque. “Je pense que le mannequinat fera toujours partie de ma vie, mais jouer est beaucoup plus significatif et c’est ce qui nourrit mon âme en ce moment. Nous vivons dans un monde tellement différent et fou en ce moment. J’aime la capacité de rire et de pousser s’amuser. Ne rien prendre trop au sérieux, c’est vraiment le nom du jeu en ce moment.”

“Je pense vraiment qu’il y a un certain nombre d’attributs qui jouent dans le succès, et c’est une profession que j’aime et que je prends très au sérieux”, a poursuivi McKinney. “Tout se résume à rester en bonne santé, au sommet de votre art et à comprendre quels projets sont parfaits pour où vous êtes maintenant et où vous voulez être.”

En 2020, McKinney a lancé une chaîne YouTube.

En 2016, McKinney a déclaré à Fox News Digital que son ascension vers la célébrité en tant que mannequin était loin d’être fluide.

“J’ai déménagé à Miami pour faire du mannequinat, et vous savez, j’ai eu beaucoup de non”, se souvient-elle à l’époque. “Alors, j’ai continué à le poursuivre. Et j’ai continué à tourner. Et beaucoup d’agences ne me prenaient pas. J’ai commencé à publier beaucoup de matériel en ligne et sur Instagram et à en tourner un tas. Et puis, j’ai finalement eu un agent . Et c’est parti de là.”

Et le travail acharné de McKinney a porté ses fruits, lui permettant finalement de décrocher une campagne avec Guess.

“[That] était énorme”, a-t-elle dit. “Juste parce que ça a été si emblématique toute ma vie. Vous savez, je suis une fille plus courbée, plus bombasse, et Guess a toujours eu cette belle fille ronde. Et quand j’en faisais partie, c’était énorme pour moi. Quand j’ai vu mon annonce Guess pour la première fois, c’était juste un choc. C’était fou de voir mon visage avec Guess en dessous. Donc, ça m’a beaucoup touché.”

“Habituellement, avec toutes les marques et tout, ils veulent vraiment atténuer vos courbes et votre poitrine”, a-t-elle poursuivi. “Mais avec Guess, je pouvais vraiment être moi-même et montrer mes courbes… me sentir plus à l’aise. C’était génial. Cela m’a vraiment aidé à briller plus qu’à le cacher.”