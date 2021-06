L’ancienne maman de bébé strip-teaseuse de Hunter Biden A TRAVAILLÉ pour lui dans son entreprise mais n’avait pas d’assurance maladie après la naissance

L’ex-strip-teaseuse présumée qui a eu un enfant avec Hunter Biden aurait travaillé pour son entreprise mais ne faisait pas partie de l’assurance maladie de l’entreprise après la naissance de leur fille.

Biden, 51 ans, avait initialement nié la paternité de son quatrième enfant, Navy Joan, et avait également nié avoir « aucun souvenir » de sa rencontre avec Lunden Roberts, 29 ans.

Hunter Biden a causé à papa Joe des années de controverse Crédit : Reuters

Lunden Roberts, 29 ans, est la mère du quatrième enfant de Biden Crédit : Instagram

Pourtant, des SMS qui auraient été trouvés sur l’ordinateur portable perdu de Hunter Biden semblent révéler que Roberts travaillait dans son entreprise Rosemont Seneca lorsqu’elle est tombée enceinte fin 2017.

Les messages auraient également révélé qu’elle lui avait parlé de sa grossesse fin 2018 et qu’elle n’était plus affiliée à l’assurance maladie de l’entreprise trois mois après la naissance de sa fille.

On ne sait pas si elle avait quitté son emploi dans l’entreprise au cours des mois précédents.

Les textes publiés par DailyMail.com prétendent montrer que Roberts a constamment contacté Biden pendant sa grossesse, mais qu’elle a été ignorée.

En juillet 2018, les prétendus textes montrent que Roberts a contacté Biden et a de nouveau suivi la date d’accouchement du bébé mais n’a reçu aucune réponse.

Roberts aurait été l’un des employés de Biden Crédit : Instagram

Elle aurait parlé à Biden du bébé en 2018 Crédit : Instagram

Elle a de nouveau envoyé un texto en août indiquant « il est clair que vous ne voulez pas être contacté ».

« J’ai besoin de vous parler. Si vous ressentez le besoin de tendre la main, ma ligne est toujours ouverte. J’espère que tout va bien », aurait-elle écrit.

Dans des messages envoyés à son assistante au cabinet, Katie Dodge, en décembre 2018, il a été affirmé qu’une personne nommée « Lunden » était sur la liste de paie depuis neuf mois cette année-là.

Biden envoie un texto à Dodge pour lui demander qui figurait sur la liste de paie de l’entreprise au cours des neuf derniers mois.

« Les neuf derniers mois ont été vous, moi, Lunden, Hallie, Liz et Erin. Mais actuellement seulement vous, moi et Erin », lit-on dans la prétendue réponse.

« 3 sur la liste de paie. Seulement 2 doivent souscrire à une assurance. J’ai une assurance. Non, le renvoi de Lunden ne compromet pas l’assurance. »

Selon DailyMail.com, Roberts est le seul « Lunden » répertorié comme contact sur l’ordinateur portable de Biden.

Biden a affirmé dans ses mémoires qu’il n’avait « aucun souvenir » de Roberts Crédit : La Méga Agence

Les textes présumés publiés par DailyMail.com prétendent également révéler que Roberts a été mentionné dans des messages entre Biden et sa petite amie de l’époque, Hallie, au sujet de la tricherie.

« Brianna (Devon D évidemment pour se cacher de moi et puis putain de billet de compagnie aérienne que vous avez » oublié « . L’amie de Lundon que vous affrontez toute la nuit Genieve et maintenant une » entreprise de nettoyage « , lit-on.

Les affirmations des textes diffèrent de l’histoire racontée par Biden dans ses récents mémoires Beautiful Things.

Dans le livre publié plus tôt cette année, Biden a déclaré avoir rencontré la femme alors qu’il traversait « plus de quatre ans de dépendance active ».

Il a déclaré: « Je n’en suis pas fier. C’est pourquoi je contesterais plus tard devant les tribunaux la femme de l’Arkansas qui a eu un bébé en 2018 et a affirmé que l’enfant était le mien – je n’avais aucun souvenir de notre rencontre.

« C’est le peu de connexion que j’avais avec qui que ce soit. J’étais un gâchis, mais un gâchis dont j’ai assumé la responsabilité. »

Roberts a poursuivi Biden pour une pension alimentaire pour enfants Crédit : MySpace

Biden aurait conçu Navy Joan en 2017 alors qu’il était encore en couple avec la veuve de son défunt frère Beau, Hallie.

Roberts l’a poursuivi pour pension alimentaire pour enfants devant un tribunal de l’Arkansas en 2019 lorsqu’il a été contraint de passer un test de paternité.

Lorsqu’il a prouvé qu’il était le père de Navy Joan, Biden a toujours affirmé qu’il n’avait pas l’argent et cela a été réglé à l’amiable pour 2,5 millions de dollars.

Biden aurait affirmé qu’il était « au chômage » alors qu’il siégeait au conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma et qu’il était payé 50 000 $ par mois.

Les documents judiciaires obtenus par The Sun l’année dernière montrent que Biden paie maintenant une somme non divulguée en pension alimentaire mensuelle pour enfants et en assurance maladie qui a commencé le 1er avril 2020.

Roberts était auparavant une strip-teaseuse dans un club de DC que fréquentait Biden.

Son avocat a déclaré à l’Arkansas Democrat-Gazette que Biden n’assumait toujours pas la responsabilité de sa fille.

« Il n’a assumé la responsabilité financière que lorsque le tribunal l’a forcé à le faire », a déclaré Clint Lancaster.

« Il n’a pas vu son enfant. Il n’a aucune relation avec son enfant, de son propre choix.

« M. Biden n’a pas assumé la responsabilité de cet enfant jusqu’à ce qu’il l’ait parent. »

Une demande de commentaire de Hunter Biden n’a pas été renvoyée.