L’ancienne maison de Marilyn Monroe à Los Angeles ne sera pas encore démolie

La démolition de la maison de la région de Los Angeles où Marilyn Monroe a passé ses derniers mois a été suspendue par le conseil municipal de Los Angeles, à la suite d’une motion de dernière minute visant à désigner la maison comme monument historique et culturel.

La conseillère Traci Park, dont le district comprend Brentwood, où se trouve l’ancienne maison de l’actrice légendaire, a déclaré que la maison avait été vendue en juillet et que les nouveaux propriétaires avaient récemment déposé une demande pour qu’elle soit démolie.

« Malheureusement, le ministère du Bâtiment et de la Sécurité a délivré un permis de démolition avant que mon équipe et moi-même puissions intervenir pleinement et résoudre ce problème », a déclaré Park lors d’une conférence de presse vendredi.

Lorsque la nouvelle de sa disparition imminente a été annoncée mercredi, les bureaux de Park ont ​​été inondés d’appels pour sauver le légendaire bungalow qui appartenait autrefois à l’icône de la culture pop.

« À ce stade, cela pourrait se chiffrer en milliers », a déclaré Park à propos du volume d’appels téléphoniques. «Tous nos téléphones à la mairie et au bureau local sonnent sans décrocher depuis 48 heures.»

Vendredi, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la motion d’urgence de Park visant à entamer le processus de désignation de la maison comme bâtiment historique.

La démolition est suspendue jusqu’à ce que le Bureau des ressources historiques de la ville mène une étude et une analyse de la maison, selon Park.

On ne sait toujours pas qui sont les nouveaux propriétaires, car l’achat a été effectué sous l’égide d’une société à responsabilité limitée (SARL), qui a ensuite vendu la maison à une fiducie en juillet.

« Nous n’avons pas été contactés du tout par le propriétaire », a déclaré Park à CNN. « Très certainement, ils savaient à qui appartenait la maison auparavant et qui y vivait et y mourait. »

Construit en 1929, le bungalow de Brentwood est actuellement évalué à environ 8 millions de dollars américains, selon les registres immobiliers. Monroe y a vécu quelques mois seulement avant sa mort en 1962 à l’âge de 36 ans, a déclaré Park. Elle est décédée chez elle après une overdose de barbituriques.