L’ancienne maison de John Giorno est désormais l’un des espaces artistiques les plus cool de New York

Un soir récent, non loin de la chambre parfaitement préservée de William S. Burroughs et d’un accumulateur d’orgone vintage installé pour capturer les énergies ésotériques, on pouvait voir le regretté poète et artiste John Giorno réciter la phrase interrogative « Dieu, s’il te plaît, baise mon esprit pour bien! » Il était présent sous la forme d’images d’un documentaire de 1995, mais l’occasion était plus opportune : une célébration du 50e anniversaire de Giorno Poetry Systems, une organisation à but non lucratif qui a été à l’origine d’une activité intrigante ces derniers temps au centre-ville de New York.

Créée en 1974 et ambitieuse dans ses entreprises avant la mort de Giorno en 2019, l’organisation s’était depuis principalement consacrée aux questions de planification et de préservation du patrimoine avant d’être revitalisée par Anthony Huberman, qui a pris la direction artistique exécutive au début de l’année dernière. Une partie de sa prémisse était de revenir aux racines de ce que Giorno – un galvaniseur et créateur de scène de longue date connu pour sa poésie transgressive et ses arts visuels basés sur des textes – avait conçu comme une entreprise collaborative entre artistes travaillant en marge.

« Ce qui me semble important de nos jours, c’est l’idée de modéliser un monde de l’art basé sur un soutien mutuel entre pairs et sur des artistes qui se présentent aux côtés d’autres artistes, en particulier dans un monde dominé par une concurrence impitoyable et des milliardaires. basée sur la philanthropie », a déclaré Huberman, qui a travaillé auparavant pendant 10 ans en tant que directeur et conservateur en chef du CCA Wattis Institute for Contemporary Arts à San Francisco. « Notre modèle, à plus petite échelle, implique des artistes, des poètes et des musiciens qui tentent de créer les conditions permettant à d’autres artistes, poètes et musiciens de faire ce qu’ils font. »

Au cours de la dernière année, l’objectif principal de Giorno Poetry Systems a été de programmer des performances et des événements centrés sur des artistes présentant ou rendant hommage à des œuvres autres que les leurs. Le cadre est unique : un bâtiment du YMCA du XIXe siècle sur le Bowery que Giorno habite depuis 1966 – et, plus précisément, un ancien vestiaire dans le bâtiment dans lequel Burroughs a vécu de temps à autre pendant des décennies. Affectueusement connu sous le nom de The Bunker, l’espace conserve la chambre de Burroughs telle qu’il l’a quittée, avec une vieille machine à écrire, un étrange lampadaire à fusil et des objets comme des cibles d’entraînement de tir déchirées sur les murs, ainsi que des restes d’un temple bouddhiste. sanctuaire que Giorno a installé et utilisé dans le cadre d’un centre de méditation communautaire.

La chambre préservée de William S. Burroughs. Jason Fulford

Le Bunker est actuellement ouvert à la visite gratuite le mardi soir (« écoutez des disques, parcourez des livres, dites bonjour », lit-on dans une invitation sur le site Web du GPS) et est utilisé pour des événements payants qui constituent son principal attrait. Parmi les moments marquants récents, citons Elizabeth Peyton présentant un concert d’Elias Bender Rønnenfelt, le chanteur du groupe punk Iceage, dont elle a peint le portrait ; son collègue peintre Leidy Churchman menant une méditation dans l’obscurité totale avec leur professeur imprégné de la tradition tibétaine Dzogchen ; et l’artiste Nick Mauss discutant avec l’historienne de l’art Emmelyn Butterfield-Rosen de « l’écriture en tant qu’intervention artistique ». Les événements à venir incluent l’artiste Niloufar Emamifar qui rencontrera le sociologue Asef Bayat à propos des mouvements de protestation en Iran, et l’auteur Dodie Bellamy lisant un extrait d’un prochain livre de MIT Press tiré de plus de 2 000 critiques d’Amazon écrites par feu Kevin Killian.

«Nous avons passé l’année à établir [The Bunker] comme un lieu où les artistes se croisent et où le public a accès à cet enchevêtrement », a déclaré Huberman. « Nous nous distinguons des autres organismes parce que l’incitation que nous donnons aux artistes est de partager leur intérêt pour quelqu’un d’autrequ’ils souhaitent en parler, organiser un spectacle ou organiser un dîner-salon. Quel que soit le format, il peut changer, mais l’accent est mis sur le point de vue des artistes sur le travail de leurs pairs.

222 Bowery, la maison du Bunker. Jason Fulford

La même philosophie s’applique à The Bookcase, une boutique organisée par des artistes au sein du Bunker qui propose des livres et des disques à vendre dans des sections respectives consacrées à plus de deux douzaines d’artistes, dont Kim Gordon, Philip Glass, Zoe Leonard, Eileen Myles, Lucy Raven, et Anne Waldman. Les sélections offrent un aperçu de l’esprit d’un artiste (voir : l’espace d’étagère de l’écrivain Renee Gladman consacré aux disques vinyles d’Alice Coltrane et à la poésie de Fred Moten).

Il est également repris dans GPS Records, un label que Giorno a créé en 1972 pour sortir des LP, des cassettes et des CD de musique d’avant-garde et d’œuvres de créations orales de sommités telles qu’Allen Ginsberg, John Cage, Frank O’Hara, Sonic Youth. , Patti Smith, The Fugs, Bobby Seale et bien d’autres. Giorno Poetry Systems a récemment numérisé les 13 premières sorties du label et les a rendues disponibles pour la première fois sur les services de streaming. (Parmi ces versions figurent une compilation intitulée Mordre la langue d’un cadavre et trois enregistrements liés à Composez un poèmele projet de poésie collective par téléphone pour lequel Giorno est le plus connu.)

Huberman a déclaré que GPS travaillait sur des plans visant à maintenir le label avec de nouvelles sorties organisées par des artistes et à se développer. Composez un poème avec des éditions internationales pour lesquelles les appelants peuvent appeler un numéro et entendre des lectures sélectionnées au hasard par des poètes dans différentes langues. Nouveau Composez un poème des lignes téléphoniques ont été récemment activées en France et au Mexique, et une autre suivra en janvier au Brésil.

Espace de représentation au sein du Bunker. Elie Coplan

Après cela, Huberman a déclaré qu’il espérait ressusciter un programme de subventions que Giorno avait intégré à sa pratique après avoir reconnu la nécessité d’aider ses amis et ses compagnons de voyage culturels au début de la crise du sida dans les années 1980 et qui s’est poursuivi jusqu’au début des années 2000. . Mais pour l’instant, le plan de l’organisation est de continuer à cultiver The Bunker comme une sorte d’espace artistique qui ressemble à un retour à une époque où les artistes et la culture qui les entoure pouvaient prospérer à petite échelle et soutenir de grandes idées.

« L’objectif est de favoriser la communauté entre les artistes de cette ville, et la taille de cette salle en témoigne », a déclaré Huberman alors qu’il était assis à une table commune dans le Bunker, sous les œuvres de Giorno et Keith Haring sur les murs. « C’est à l’échelle des gens, donc il s’agit de la manière dont les gens interagissent les uns avec les autres. Il ne s’agit pas seulement de la grandeur de l’art, et je pense que cette salle le souligne de manière productive.