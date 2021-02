L’ancienne Ken Doll Jessica Alves achève sa transformation de genre avec 13700 £ op pour construire un nouveau vagin en Thaïlande

L’ANCIENNE Ken Doll Jessica Alves a eu une opération pionnière de 13700 £ en Thaïlande pour achever la dernière étape de sa transformation de genre

L’homme de 37 ans, anciennement connu sous le nom de Rodrigo, a passé six heures sur la table d’opération le 17 février.

Elle dit qu’elle a maintenant l’impression qu’elle peut enfin être elle-même après être née dans le mauvais corps.

Jessica, qui vit à Londres, a déclaré: «J’ai l’impression d’être née de nouveau à 37 ans.

«J’adore mon nouveau vagin, il est un peu gonflé mais il est très mignon.

«Je suis maintenant en mesure de commencer ma nouvelle vie de femme heureuse.

«Dans trois mois, je pourrai l’utiliser sexuellement!

« Mon nouveau vagin me donnera certainement la confiance nécessaire pour sortir avec quelqu’un et être intime avec quelqu’un. »

La procédure d’affirmation de genre est appelée vaginoplastie pénienne-péritonéale.

Le Dr Kamol Pansritum MD a préformé la technique chirurgicale au Kamol Cosmetic Hospital de Bangkok, en Thaïlande.

Sa muqueuse abdominale, péritonéale, a été utilisée pour créer son vagin.

La technique moderne est également utilisée chez les femmes nées sans canal vaginal.

Jessica explique: «Je suis allée dans cet hôpital parce que c’est l’un des meilleurs au monde pour les personnes transgenres.

«Le tissu péritonéal utilisé est très similaire à un vagin car il est élastique et auto-lubrifiant.

«Cette technique moderne ne demande pas une durée de vie de dilatation contrairement aux autres options d’inversion du pénis ou d’utilisation du côlon.

«La procédure utilise une petite quantité d’inversion du pénis combinée à une traction du péritoine pour créer le canal vaginal.»

Les lèvres externes et le vagin visible de Jessica ont été créés à l’aide de tissu pénien.

Elle félicite le chirurgien d’être «l’un des meilleurs» et de la laisser sans «cicatrice en vue».

Elle ajoute: «Je me sens très somnolente après ma chirurgie mais heureuse d’être enfin une femme.

«Je me sens bien quand je me regarde dans le miroir.

«Ma vie va être tellement meilleure que je me sens belle maintenant.

«Je reviendrai à Londres dans six semaines et j’ai hâte de faire du shopping car il y avait tellement de tenues que je ne pouvais pas porter à cause de mon pénis.

«Cela m’a rendu très gêné et bouleversé, mais maintenant je peux enfin être moi-même.

Jessica a commencé l’hormonothérapie en septembre 2019 avant de commencer la transition en janvier 2020.

Elle était autrefois connue sous le nom de poupée humaine Ken, mais au fond, elle était «malheureuse».

Elle a déclaré: «Je ne suis pas simplement devenue transgenre, je suis née transgenre.

«Quand j’étais enfant jusqu’à 14 ans, j’étais toujours naturellement très féminine et j’avais des goûts et des tendances féminins.

«Je suis né homme mais mon cerveau a toujours été féminin.

«Après de nombreuses années à vivre dans le mensonge, j’ai décidé de poursuivre la transition.

«J’ai perdu 70% des contrats télévisés et de nombreuses mentions de marques sur les réseaux sociaux, mais cela n’avait pas d’importance.

« Je savais que ma vie s’améliorerait et que je serais beaucoup plus heureux si je devais faire la transition. »

Le Brésilien a dépensé plus de 600000 £ en chirurgies qui comprennent la chirurgie de féminisation du visage, l’élargissement du sein et l’augmentation du bas.

Ses nombreux travaux de nez lui auraient fait perdre son odorat, et elle a temporairement perdu l’usage des deux bras après s’être fait injecter du gel pour les rendre plus musclés.

Jessica, anciennement connue sous le nom de Rodrigo, a révélé à la télévision italienne son intention de changer de sexe pour devenir une poupée Barbie humaine en septembre 2017.

Elle a commencé l’hormonothérapie en octobre 2019.

Jessica a également eu sa juste part de controverse lorsqu’elle résidait à Londres.

Elle a provoqué un tollé lorsqu’elle est apparue sur Celebrity Big Brother où elle a utilisé le mot N dans une conversation sur les préférences sexuelles en 2018, entraînant plus de 1000 plaintes auprès du régulateur Ofcom.

L’influenceur apprécie les soirées en ville et a été photographié en arrivant au restaurant Parioli à Milan dans une robe plongeante à imprimé léopard en octobre dernier.

Elle a également été photographiée montrant sa silhouette frappante en se promenant dans le hotspot italien avec son ancien petit ami, le chirurgien plasticien Giacomo Urtis.

Malgré les rumeurs sur sa vie amoureuse, Jessica dit que le couple n’est que de «bons amis».