Une journaliste qui a fini par tomber amoureuse de « Pharma Bro » Martin Shkreli, 37 ans, affirme avoir quitté son emploi et avoir divorcé de son mari pour lui, alors qu’il purgeait une peine de sept ans de prison jusqu’en 2023.

Christie Smythe, 38 ans, qui était journaliste pour Bloomberg, a révélé les détails de sa relation avec Shkreli au magazine Elle dans lequel elle raconte comment elle a bouleversé sa vie auparavant « parfaite » pour lui.

«Je suis tombée dans le terrier du lapin», a déclaré Smythe au magazine à propos de sa relation avec Shkreli, emprisonnée pour avoir escroqué des investisseurs dans des fonds spéculatifs qu’il dirigeait.

«Je suis heureux ici. J’ai l’impression d’avoir un but », a-t-elle déclaré.

Mais le couple n’a pas pu se voir depuis plus d’un an en raison des protocoles de sécurité contre les coronavirus à la prison où Shkreli est détenu.

Néanmoins, Smythe, qui est de Kansas City, Missouri, a promis d’attendre Shkreli, quoi qu’il arrive.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2015 peu de temps après avoir découvert qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale pour violations du droit des valeurs mobilières.

Smythe, qui était déjà mariée, vivait «la parfaite petite vie de Brooklyn».

Mais elle a décidé de se séparer de son mari et a commencé à visiter Shkreli en prison pendant plusieurs mois et a même appris à conduire pour pouvoir lui rendre visite à la prison où il était détenu à la FCI Allenwood en Pennsylvanie.

Smythe raconte ensuite comment elle est devenue de plus en plus impliquée avec Shkreli au fil des ans, la décrivant comme « des décisions incrémentielles, où vous êtes, comme, en train de vous bouillir lentement dans la baignoire ».

Shkreli a été emprisonné en 2018 pour avoir pillé 11 millions de dollars d’actions de sa propre entreprise afin de payer des investisseurs dans deux fonds spéculatifs en faillite qu’il dirigeait. Il a été reconnu coupable de fraude en valeurs mobilières en 2017.

La date prévue de sa libération d’une prison fédérale à faible sécurité est septembre 2023.

Smythe a quitté Bloomberg à l’été 2018, en raison de son lien avec Shkreli.

Elle raconte combien de temps après son départ, «j’ai dit à Martin que je l’aimais».

«Il m’a dit qu’il m’aimait aussi», dit Smythe et le couple s’embrassa.

Elle a ajouté: « Il est difficile de penser à un moment où je me suis sentie plus heureuse. »

De son côté, Smythe semble être complètement plongée dans la relation avec le couple étant allée jusqu’à discuter des noms potentiels des enfants à naître et même des prenups.

Smythe prétend avoir congelé ses œufs craignant d’être trop vieille pour avoir des enfants au moment où Shkreli sortira enfin de prison dans trois ans.

Les utilisateurs de Twitter ont tenté de ramener Smythe sur terre.

« Toute personne qui augmente le prix d’un médicament qui sauve des vies de 13,50 $ à 750 $ et ne montre absolument aucune empathie envers ceux qui ne pourront plus se le permettre, et même sourit quand on l’interroge à ce sujet, en tant que psychopathe. Ses actions sont indéfendables », a écrit une personne sur Twitter.

«Je n’étais pas dans sa vie quand cela s’est produit», a répondu Smythe. «Je n’approuve pas ce genre de hausse des prix. Il est certainement loin d’être le seul à l’avoir fait. C’est omniprésent dans l’industrie. Et l’attaquer pour cela ne résoudra pas le problème.

D’autres utilisateurs de Twitter étaient plus préoccupés par la santé mentale de Smythe.

«Je pense que je peux parler pour à peu près tout le monde qui lit cette histoire. LA DERNIÈRE CHOSE ABSOLUE à laquelle on pense, c’est le gars en prison. Au lieu de cela, il s’agit d’une préoccupation absolue concernant votre état mental / émotionnel et l’espoir que vous obtiendrez de l’aide », a écrit l’un d’eux.

«Je vous admire d’avoir le courage de raconter votre histoire et celle de Martin. Je ne peux qu’imaginer à quel point il doit être difficile de se tenir dans le coin de quelqu’un alors que le monde entier le déteste », a ajouté un autre.

Le thème de la santé mentale était également courant chez les utilisateurs des médias sociaux.

« Salut, je suis tombé amoureux d’une personne ayant un trouble de la personnalité narcissique avant, je sais ce que vous traversez. Votre réveil viendra. Et ce sera difficile et douloureux, vous vous demanderez comment vous avez pu être si délirant, et j’espère qu’à la fin, vous trouverez votre chemin vers une guérison complète.

«Suis-je le seul à avoir pitié de Christie Smythe? En espérant qu’elle trie tout et finisse tout entière de l’autre côté. La pire décision qu’elle a prise a probablement été de coopérer avec cet article, car les mauvais choix auraient autrement été perdus pour les sables du temps », a diffusé un autre utilisateur de Twitter.

Smythe raconte comment elle a décidé que quelqu’un avait besoin de « sortir le cou » de Shkreli

Smythe admet que tout le monde n’a pas été derrière la relation, peut-être pas surprenant que son ex-mari qui pensait que Shkreli « l’utilisait juste » et a averti qu’elle risquait sa réputation de journaliste en « se faisant trop aspirer par cette mauvaise personne ».

«Peut-être que j’étais charmée par un maître manipulateur», se dit-elle.

Dimanche, Smythe a tweeté à quel point parler de la relation du couple lui importait peu.

«Je me rends compte qu’il est difficile pour beaucoup de gens d’accepter que 1. Martin n’est pas un psychopathe, et 2. qu’une femme peut choisir de faire quelque chose de sa vie (qui ne vous affecte pas) que vous n’approuvez en aucun cas. Mais ça va », a-t-elle écrit.

«Rendre public est un tel soulagement, peu importe ce que les gens pensent. Vous n’avez aucune idée à quel point il est difficile de garder ce genre d’histoire en bouteille. Si désordonné et compliqué. Je suis contente que cela ait été bien dit », a-t-elle poursuivi dans un autre tweet.

La nouvelle de Shkreli étant dans une relation pendant son incarcération n’est pas une surprise totale.

En avril, il a été révélé qu’il était fiancé bien qu’aucun nom n’ait été mentionné à l’époque.

Ses avocats ont ensuite tenté de le faire libérer de la prison à sécurité minimale où il « travaillerait ensuite à un remède contre le coronavirus ».

L’avocat de Shkreli a affirmé qu’il avait mené des « recherches importantes » sur le développement de molécules inhibant une protéine de coronavirus.

Le directeur de l’établissement a rejeté sa demande.

Quant à Smythe, il semble que la relation semble plutôt unilatérale.

Lorsqu’on a demandé à Shkreli de commenter l’effusion d’amour de son supposé beau, la déclaration se lisait simplement: « M. Shkreli souhaite à Mme Smythe la meilleure des chances dans ses projets futurs.

Smythe a défendu les paroles de Shkreli bien qu’il ait semblé avoir coupé tous les liens avec elle.

«C’est lui qui dit, tu vas vivre ta vie et nous ne serons tout simplement pas ensemble. Que je vais peut-être récupérer mon livre et que nos chemins… bifurqueront », dit Smythe.

Un abonné sur Twitter lui a demandé si elle était préoccupée par le comportement de Shkreli.

«Depuis combien de temps vous lui avez parlé? Vous ne semblez pas trop bouleversé ou inquiet qu’il vous ait fantôme », a demandé Frances Robles.

«Il fait ça. Il se fâche et ne parle pas pendant un moment », a répondu Smythe.

Une autre a remis en question son motif de s’exprimer à l’heure actuelle.

«Vous appréciez l’attention et ce n’est même pas une attention positive. Mais vous l’appréciez toujours. De plus, si vous l’aimez vraiment, POURQUOI divulgueriez-vous des choses à ceux qui l’attaquent le plus implacablement (la presse) », a demandé un utilisateur.

‘C’est une bonne question. Ce n’était pas une décision facile. J’ai pris conscience que les bonnes personnes avaient peur de le défendre. Ils se souciaient de lui, mais avaient peur de ce qui allait se passer, de la tempête de tweets, etc. J’ai décidé que je n’avais pas peur et qu’il avait besoin de quelqu’un pour se tailler la tête », a écrit Smythe.